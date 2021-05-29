«Такого не было никогда»: природа законсервировала один из самых популярных пляжей Приморья

Пляж Маньчжурка в обычное лето (слева) и сейчас. Фото: Сергей Баланов/Игорь Толстяков

Пляж Маньчжурка в поселке Славянка уже не первый год утопает в тоннах морской травы. Но в этом году масштаб проблемы особенно пугает, берег завален сотнями тонн водорослей, которых местные власти не успевают убрать до начала сезона. Решить проблему помогают даже местные бизнесмены, но ситуация пока что лучше не становится. Кто виноват в выбросах водорослей, попытался разобраться корреспондент «КП-Владивосток».

Ликвидировать до пляжного сезона

Несмотря на то, что проблемы с выбросом водорослей Славянке знакомы уже не первый год, такого масштаба не видели никогда.

По словам главы Славянского городского поселения Максима Бренчагова, в 2020 году тайфун выбросил на берег 15-20 тысяч кубометров водорослей – это в 10 раз больше, чем было в среднем в предыдущие годы.

«Я разговаривал с главами поселения, которые были до меня, начиная с первого, такого объема выброшенных водорослей не было никогда. Славянка всегда боролась с выбросом морской травы: вводила режим ЧС, закапывала водоросли на пляже, что категорически запрещено делать. Сейчас в результате тайфуна 2020 года на берегу лежит около 15-20 тысяч кубометров морской травы. В прошлом году перед пляжным сезоном мы также ликвидировали выбросы, но тогда объем был 1,5-2 тысячи кубометров», - рассказывает Максим Бренчагов.

Минувшей осенью во время тайфуна приливная волна принесла вновь водоросли, а потом унесла обратно. Но радоваться было рано – в скором времени на берег выкинуло в два раза больше морской травы. Бороться с напастью решили сразу же, не затягивая.

«В 2020 году мы искали средства, чтобы собрать всю траву в кучки, которые отлежались бы зиму, а уже в этом году нам прибило новую партию. Бюджетными средствами, которые мы утвердили депутатами в сумме один миллион рублей на этот год, мы не справились. Мы вывезли 3,5 тысяч кубометров, потом кинули клич бизнесу, благодаря которому вывезли еще 1,5 тысячи кубометров. После, за счет экономии на других расходных статьях бюджета в этом году взыскали еще 500 тысяч рублей. Сейчас работы продолжаются, будет вывезено еще 2 тысячи кубических метров», - рассказал глава поселения.

Однако проблема до сих пор не решена. Трава находится еще и на мелководье, куда техника не может зайти – предприниматели не готовы предоставлять инвентарь для работы в морской воде. В четверг, 27 мая, в воду запустили тяжелую технику для ликвидации проблемы. Иными словами, делается все возможное, чтобы все водоросли были убраны к началу пляжного сезона.

Берег усеян водорослями. Фото: Игорь Толстяков/facebook.com

Виноваты драги?

Разговоры о том, что в выбросе травы виноват дражный промысел спизулы, ходят уже давно. Правда, специалисты сомневаются, что это так. Моллюск здесь добывали с 1993 года. Об этом рассказал и глава Славянского поселения Максим Бренчагов.

«Мнения на этот счет у всех разные: кто-то говорит, что есть остров анфельции в воде, который иногда отрывается, кто-то ссылается на то, что у нас работают дражным способом по добыче спизулы. Верится и в то, и в то, но травы выкидывает все больше. Нам нужно убрать все к пляжному сезону, но вот сил и средств нет. Мы постараемся успеть. Все что собрано на пляже в ближайшие дни будет вывезено», - отметил Бренчагов.

Ценный продукт

Ситуация с выбросом морской травы в Славянке происходит каждую осень, этому виной осенние штормы.

«Каждую осень на пляже наблюдаются большие выбросы темной травы – это водоросли анфельция. Они очень быстро разрастаются и буквально за лето образуют большую биомассу, которую выбрасывает на берег осенними штормами», - рассказал Леонид Дроздов, доктор биологических наук.

Он также отметил, что анфельция является ценным продуктом, который когда-то собирали функционировавшие агаровые заводы.

«До перестройки в Приморье было несколько агаровых заводов, как раз они и собирали водоросли, перерабатывая их в агар-агар. Сейчас в крае функционирует всего лишь один. Остальные не выдержали конкуренции с Китаем», - рассказывает Дроздов.

Получается, что данная проблема для Хасанского района не нова, просто ранее траву перерабатывали заводы в смесь полисахаридов.

Так выглядел пляж в разгар сезона в прошлые года Фото: Сергей БАЛАНОВ

Проблему может решить бизнес

Руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов «Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского» ДВО РАН Сергей Масленников рассказал, что в Приморье насчитывается семь полей водорослей анфельции и одно из них как раз и приходится на бухту Баклан (пляж Маньчжурка).

«Притопленные выбросы водорослей, то есть те, что уже находятся под самым берегом на малой глубине – это продолжение естественного процесса роста водорослей. Та часть поля неприкрепленных водорослей, которая не вмещается на глубине естественного произрастания, отделяется от него и может быть выброшена волнами к берегу. Что мы сейчас и наблюдаем. Пляж, конечно же, необходимо убирать, а не только искать виновных. Анфельция – это ценное сырье. Раньше нормальная добыча водорослей осуществлялась разными способами: вручную с берега, драгами и при помощи гидромонитора. Добыча гидромонитором притопленных выбросов водорослей позволит получать ценное сырье в чистом виде», - рассказывает Сергей Масленников.

Он также отмечает, что проблему может помочь решить бизнес, который перерабатывает анфельцию. Для этого властям необходимо договориться с существующими переработчиками анфельции, которые и будут собирать водоросли без ущерба для местного бюджета. Просто это системная работа, которой необходимо заниматься планомерно, а не перед открытием пляжного сезона.

«Это вполне выполнимая задача, в советское время таких проблем не было. Возможно, материальный интерес и очистка пляжа будут совместимы», - отмечает ученый.

Специалисты ДВО РАН также рассказали корреспонденту, что водоросли анфельции могут являться гарантиями качества воды, так как они очищают воду, в них живут гребешок и крабы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14