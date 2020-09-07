Красивый песчаный пляж перестал существовать в Приморье после удара стихии

Берег оказался усеян водорослями. Фото: Игорь Толстяков (Igor Tolstyakov)/facebook.com

Приморье до сих пор подводит итоги после обрушившегося супертайфуна «Майсак», при этом край готовится к новому удару стихии, надвигается не менее мощный вихрь «Хайшен». Местные жители продолжают делиться удивительными снимками в сети, демонстрируя последствия разбушевавшейся природной силы.

– Славянка, пляж «Манчжурка». 3-день после тайфуна. Красивый песчаный пляж перестал существовать. Тайфун вынес на берег водоросли и ракушки. Местные жители и туристы превратились в первобытных собирателей, – поделился очевидец.

Песок остался лишь местами. Фото: Игорь Толстяков (Igor Tolstyakov)/facebook.com

Пляж «Манчжурка» находится за поселком городского типа Славянка, в Хасанском районе, в бухте Баклан. Его длина 3,5 километра, а ширина береговой линии около 50 метров. После мощного шторма большая часть прибрежной зоны оказалась буквально завалена водорослями. Судя по кадрам, высота местами достигает 30-40 сантиметров. Местным жителям, которые устремились на пляж в поисках ракообразных и моллюсков, приходится прокладывать путь через внушительные кучи водорослей.

Высота нанесенного слоя впечатляет. Фото: Игорь Толстяков (Igor Tolstyakov)/facebook.com

Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдается не только в Хасанском районе. Жители Приморья поделились похожими кадрами и с одного из пляжей на острове Русский. Берег здесь превратился в настоящую полосу препятствий.

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