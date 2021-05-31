Открытие купального сезона во Владивостоке 2021: когда начнется и какие правила будут действовать

Купальный сезон во Владивостоке официально начнется после того, как пройдут проверки пляжей Фото: Евгения ГУСЕВА

Второй год подряд официальное открытие купального сезона во Владивостоке под угрозой. Обычно сезон стартует 15 июня, но в этом году дата открытия неизвестна. Специальная комиссия, которая проверяет и допускает пляжи, до сих пор не начала свою работу. Проверки могут начаться со второй недели июня, сообщает «КП – Владивосток».

– Проверки начнутся в течение июня, ориентировочно с 7 числа, но точной даты нет. Старт купального сезона планируется уже после проверок, – подчеркнул сотрудник пресс-службы городской администрации в разговоре с журналистом «КП – Владивосток». – К пандемии задержка не имеет отношения.

В 2020 году купальный сезон официально был открыт 1 августа. Причиной такого серьезного сдвига стала пандемия коронавирусной инфекции. В мае доступ на пляжи был запрещен, и лишь в середине июля появился список безопасных мест отдыха.

Повторение ситуации прошлого года едва ли грозит Владивостоку, однако отсутствие ясности не радует.

Календарное лето уже наступило, вода, согласно порталу погоды «Примпогода», прогревается до 14 градусов, и некоторые жители региона уже давно начали свои личные купальные сезоны. Так, губернатор Приморского края Олег Кожемяко первый раз искупался 16 мая. Он сказал, что «несмотря на переменчивую погоду, море продолжает радовать уже более теплой температурой», и заявил, что это «дарит хорошее настроение и бодрость духа».

А вот знаменитая приморская русалка Настя Слободчикова, которая зимой моржует, отмечает, что вода в этом году теплее, чем в прошлом.

При этом стоит заметить, что ГУ МЧС РФ по Приморью напоминает населению о правилах безопасности на воде. Спасатели рекомендуют не посещать места, не являющиеся традиционными для отдыха и купания. Заходить в воду пьяным опасно для жизни. Также во избежание трагедии следует напомнить детям о простых, но важных правилах:

- не заходить в воду без разрешения взрослых;

- не заплывать за буйки и на глубину, даже если есть надувной матрас или круг;

- нельзя драться, толкаться, бросать в кого-то камешки и песок, хватать за руки и ноги в воде;

- нежелательно находиться в воде, температура которой ниже 18 градусов, поскольку может случиться судорога и переохлаждение (особенно если организм не подготовлен).

– Обращаем внимание на такое природное явление как отбойное течение, попав в которое, нужно плыть параллельно к берегу. Главное при этом, не поддаваться панике, – акцентировали внимание в региональном МЧС.

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