«Словно фильм-катастрофа»: очевидцы сняли на видео смерч в Приморье

Вихрь был зафиксировал в минувшее воскресенье. Фото: принтскрин видео.

В воскресенье, 30 мая, на севере Лесозаводска приморцы стали свидетелями страшного природного явления. В тучном небе можно было заместить смерч. Как сообщают на сайте «Маглипогода», вихрь наблюдался на перегоне Прохаско – Грушевое. Как сообщают очевидцы, смерч достигал поверхности земли, но, к счастью, хозяйничал не на территории населенного пункта. Однако атмосферный вихрь все же не остался без внимания человека. Он попал в объектив камер проезжающих мимо людей.

Чтобы выяснить, действительно ли минувшие выходные преподнесли сюрприз в виде смерча, «Комсомолка» обратилась за помощью к специалистам.

- Какой-то слабовыраженный или небольшой смерч. На видео видно, что воронка небольшого диаметра, выходит из кучево-дождевого облака, но не доходит до земли, - прокомментировал корреспонденту «КП-Владивосток» происходящее на видео Виктор Чулков, руководитель пресс-службы «Примгидромета».

По еще одной версии, на видео нет смерча. По предварительным данным Марины Пафеновой , главы портала «Примпогода», на кадрах конвективная облачность, которая имеет самые разнообразные формы.

- Смерч почти всегда идет над водной поверхностью. Смерч - это сильный вихрь, поднимающий столбом воду, песок. На видео не видно, чтобы он что-то поднимал и кружил, - отметила Марина Парфенова.

Вместе с тем, видео уже набирает обороты в сети. «Словно фильм-катастрофа», «природа мстит», «что-то зачастили» - пишут приморцы в интернете.

Что бы это ни было: смерч или конвективная облачность причудливых форм, самое главное, что обошлось без пострадавших.

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