Мировой рекорд: Леопардесса из Приморья родила юбилейного десятого котенка

Эта самка дальневосточной кошки стала мамой в пятый раз. Фото: leopard-land.ru

Самка дальневосточного леопарда стала мамой в пятый раз и родила десятого котенка. Национальный парк «Земля леопарда» поделился кадрами кошки Leo 23F по имени Грация с новыми котятами, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Фотоловушки «Земли леопарда» запечатлели краснокнижную кошку Leo 23F с новым выводком. Двум крупным котятам около года, и сейчас они активно осваивают охотничьи навыки. Еще несколько месяцев, и хищники покинут мать.

Еще несколько месяцев, и хищники покинут мать. Фото: leopard-land.ru

Специалисты отмечают, что этот случай стал рекордным для этого подвида хищников.

Всего мать-героиня родила десять котят. На «Земле леопарда» подчеркнули, что плодовитость Грации имеет большое значение: популяция самой редкой на планете кошки регулярно пополняется новыми особями.

Впервые эта самка окотилась в 2014 году, тогда кошка принесла двух котят. Три года подряд, с 2016 по 2018 года, кошку также видели с новыми котятами.

Еще несколько месяцев, и хищники покинут мать. Фото: leopard-land.ru

– Из десяти хищников, родившихся у Грации, как минимум шесть остались на «Земле леопарда» – их мы фиксировали уже взрослыми, отдельно от матери. Они стали резидентами и получили собственные «паспорта» и идентификационные номера в нашей базе данных, – рассказала сотрудник отдела науки национального парка Анна Виткалова.

Напомним, предыдущий рекорд Грация установила в 2018 году. Эта информация была получена также с помощью фотоловушек. За популяцией самой редкой крупной кошки мира здесь следят более 400 камер на площади в 360 тысяч гектаров, что превышает площадь Москвы в полтора раза.

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