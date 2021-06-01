«Герои среди нас»: крановщик спас строителей во время мощного пожара на Камчатке

Жители полуострова восхищены поступком земляка. Фото: принтскрин видео.

Крановщик спас четырех жителей Камчатки, которые оказались на крыше горящей школы. Строители из-за густого столба дыма были отрезаны от выхода и не могли самостоятельно выбраться из заточения. На помощь им пришел коллега, который проявил мужество и смекалку. Мужчина приблизил стрелу строительного крана к крыше строящегося здания и спустил всех заложников на землю. Так все четверо спаслись. К счастью, сам момент геройского поступка попал на видео. Очевидцы снимали все происходящее на видео. В региональном МЧС корреспонденту «КП-Владивосток» подтвердили эти сведения, отметив, что скорее всего события случились до приезда пожарных. «Герои среди нас» - восхищенно пишут пользователи сети в интернете.

Напомним, что информация о том, что на проспекте Рыбакова в Петропавловске-Камчатском загорелся корпус строящейся школа, поступила в МЧС утром 1 июня. Спустя два часа пожар удалось ликвидировать. По обновленным данным, площадь горения составила около 200 квадратных метров. В результате ЧП пострадали пластиковые окна, строительные материалы были полностью уничтожены. Всего в тушении пожара принимали 55 человек, спасатели даже подключили беспилотники, чтобы оценить обстановку.

В тушении пожара принимали участие 55 человек. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

- Погибших нет. Причина возгорания выясняется Госпожнадзором. Между тем, как стало известно позднее, 25 строителей эвакуировались под контролем росгвардейцев, которые находились в непосредственной близости от места пожара. В дальнейшем трое строителей обратились с жалобами к сотрудникам скорой помощи — медики диагностировали у них отравление продуктами горения легкой степени. Госпитализация пострадавшим не понадобилась, - резюмировала Елена Левин, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Два часа понадобилось, чтобы победить возгорание. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Площадь горения - 200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Вместе с тем, проверку по факту пожара организовала прокуратура. По результатам работы сотрудники надзорного ведомства примут процессуальное решение.

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