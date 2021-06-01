Мощный пожар в строящейся школе на Камчатке: площадь огня 120 квадратных метров, есть пострадавшие

Причина возникновения пожара - пока неизвестна. Фото: принтскрин видео.

Лето в Петропавловске-Камчатском началось с крупного пожара. Информация о том, что 1 июня утром загорелась строящаяся школа на улице Рыбаков, поступила дежурному МЧС. На место незамедлительно выехали специалисты первой, третьей пожарно-спасательных частей, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», а также представители одной из воинских частей. По предварительным данным, в первой бригаде участие в тушении принимали 25 человек.

- Также на месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, задействовано беспилотное воздушное судно. Был объявлен повышенный, второй, ранг пожара. В настоящее время проводится разведка, по предварительной информации пожар распространился на 1 и 2 этажах, площадь пожара составляет 120 квадратных метров, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Елена Левин, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю. – По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека, они отравились продуктами горения. Их осмотрели врачи и назначили амбулаторное лечение.

Вместе с тем, в правительстве Камчатки заявили о том, что пожар не нанес ущерб строящемуся зданию общеобразовательной школы № 33.

- Рабочие складировали пенополистирол на втором этаже одного из блоков строящегося здания. Возгорание произошло, возможно, вследствие нарушения технологии производства работ. Здание нового корпуса школы не повреждено, но служба строительного надзора обязательно внепланово выедет на объект и проведет тщательную всестороннюю оценку, за нарушение компания-подрядчик будет оштрафована. Разберемся в кратчайшие сроки – это наиважнейший социально-значимый объект в крае, мы не допустим срыва сроков или потери качества, – рассказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

Власти отмечают, что строительство учебного заведения идет без нарекания, четко по графику. Стоит отметить, что будущая школа рассчитана на 650 учеников. О том, что могло стать причиной возгорания на стройке, пока не сообщается.