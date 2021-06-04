Как я пыталась купить самую дорогую квартиру во Владивостоке

Дорогие апартаменты могут продаваться месяцами, а то и годами. Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке люди ежедневно покупают и продают квартиры. И, надо заметить, не самые дешевые. Столица Приморья до недавнего времени занимала третье место по России в рейтинге цен за площадь (зимой 2021 года эту позицию занял город Сочи, гласит рейтинг ГК SRG), и сейчас один квадратный метр обходится в среднем в 125 тысяч рублей. Для сравнения добавим, что в Москве эта цифра достигла 239 тысяч рублей, а в Хабаровске – 85. Вполне логично, что для владивостокцев вопрос покупки квартиры далеко не рядовой, а вполне себе требующий больших размышлений и финансовых влияний. Нормальным и посильным считается приобретение своего жилья за 5-7 миллионов рублей в среднем.

ПОЧЕМ РОСКОШЬ?

Мы решили в качестве эксперимента рассмотреть не типичную вторичку со скромным ремонтом или новостройку с голыми стенами, а варианты, так сказать, побогаче. При мониторинге местных сайтов по продаже недвижимости и ранжировании цен на убывание, перед глазами предстают квартиры, стоимость которых может переваливать за «сотку» миллионов. Когда речь заходит об апартаментах, которые в десять раз дороже обычных квартир, то кажется, что такие сделки – нечто нереальное, и достигаются они только между богачами за кулуарными разговорами. Видя телефон продавца, закрадывается ощущение, что с тобой попросту не станут разговаривать, если у тебя на счету не лежит несколько сотен миллионов рублей.

Корреспондент «КП – Владивосток» нашел самые дорогие квартиры во Владивостоке и выбрал одну для звонка. Как оказалось, пообщаться с владельцем хором вполне реально.

Выбор пал на шикарную пятикомнатную квартиру на Эгершельде с дизайнерским ремонтом, с 19 этажа открывается невероятный вид на Владивосток, пролив Босфор Восточный и Русский мост. Кажется, жизнь у этого человека удалась. Тем более за 182 квадратных метра просят 77 миллионов рублей, это 423 тысячи рублей за квадратный метр. Недурно, учитывая, что за эту сумму можно купить ни одну квартиру, а десять вполне приличных.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ

Сейчас там живет семья из трех человек, в том числе девочка-подросток. Хозяйка квартиры рассказала, что они делают ремонт в других своих апартаментах, которые скромнее, чем эти. На вопрос, почему продают, ответила, что необходимы средства.

– Честно, нужны деньги, – сказала собеседница корреспондента «КП – Владивосток».

Владельцы готовы встретиться и показать жилье, и даже могут согласиться на небольшой торг. Бюджетом, которым по легенде располагал журналист, были 60 миллионов рублей. И этого по понятным причинам оказалось недостаточно для хозяев. Стоит отметить, что владельцы готовы оставить всю дорогостоящую технику и не менее дорогую мебель. Квартира оснащена не только стандартными ванной, кухней, гостиной, но и тренажерным залом.

Пространства в хоромах достаточно, в том числе и для животных. Женщина рассказала, что раньше у них была собака. Между прочим, с питомцем есть, где гулять: по словам собеседницы, во дворах места хватит всем. Рядом с домом еще есть две детские площадки.

Дорогие квартиры всегда имеют красивый вид из окна. Фото: Татьяна БАГЛАЙ

ВИСЯТ ГОДАМИ

Когда купят такие апартаменты, неизвестно. Директор ООО «Городской риэлторский центр» Сергей Косиков заметил, что они иногда сталкиваются с такими дорогостоящими квартирами. Но чтобы их быстро купили, жилплощадь должна соответствовать цене по качеству. Хорошо и стильно отремонтированные квартиры могут уйти довольно быстро с рынка, даже не доходя до рекламных блоков. Покупатели таких пространств зачастую знакомы друг с другом. А вот жилье, которое по своей стоимости превышает 1-1,5 миллиона долларов (73-109 миллионов рублей соответственно при курсе 1 доллар – 73 рубля), может выставляться на рынке даже годами. По словам специалиста, такие квартиры конкурируют с загородными домами, и тем, кто располагает внушительными суммами, проще, выгодней и удобней купить свой собственный дом с просторной прилегающей территорией и всеми соответствующими бонусами.

– Таких сделок очень мало, потому что покупатели привередливы. Но таких людей немного, – подчеркнул собеседник, добавив, что это довольно обеспеченные люди. – Но иногда берут и в ипотеку.

А ЧТО ЕЩЕ?

Одним из самых дорогих во Владивостоке, выставленным в настоящее время на продажу на местном форуме, стал пентхаус в известном Gavan Residence, расположенном возле яхт-клуба. За 98,6 миллионов рублей предлагается 290 квадратных метров на 15 этаже из 25 возможных. Один квадратный метр обойдется в 340 тысяч рублей. Сверху этой суммы придется доплатить 200 тысяч за услуги агентства, но покупателя ждет «абсолютная приватность и безопасность», так как квартира единственная на этаже. Продавец также расписал достоинства жилья: это и комфортная инфраструктура рядом, и отличная система безопасности, и панорамное остекление Schueco, которое стоит не самых маленьких денег. Однако в пентхаусе еще нет ремонта, бетонные стены не отделаны, но зато есть простор и шесть комнат для воплощения всех желаний.

Также во Владивостоке можно купить не менее люксовые отремонтированные квартиры за 80 и 98 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее – за 78 миллионов, правда с бетонными стенами. Все апартаменты объединяют высокие этажи и невероятные виды на дальневосточную столицу.

И пока владельцы этих лакшери жилплощадей продают свои квартиры, остальным жителям Владивостока остается лишь насладиться фотографиями видов, которые открываются с высоты птичьего полета.

Если стоимость квартиры превышает миллион долларов, то покупатель скорее выберет частный дом. Фото: Татьяна БАГЛАЙ

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