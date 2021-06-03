Почему Владивосток - «дорогой город» объяснил мэр Шестаков

Константин Шестаков рассказал о возможности комплексного расширения Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке крупные жилищные проекты реализовывать уже негде, а потому появление новых районов со всей инфраструктурой возможно лишь при сотрудничестве с Минобороны РФ, крупного собственника земельных участков к северу от столицы ДФО. Об этом рассказал журналистам на первой пресс-конференции и.о. главы администрации города Константин Шестаков, передает корреспондент "КП-Владивосток".

Комплексное решение проблемы точечной застройки, по словам нового градоначальника, это взаимодействие с Министерством обороны, так как городу нужно расширяться, а большая часть земли по направлению к северу от Владивостока стоит на балансе у военных. Кстати, как поделился Шестаков, эта работа уже ведется.

- Раскрывая проекты, которые могут быть реализованы на тех или иных условиях, мы хотим видеть в Минобороны партнера, который мог бы предоставить нам дополнительные земли для реализации крупных инвестиционных проектов.

По утверждению Шестакова, это может привести к некоторому удешевлению гектара земли в столице ДФО. Ведь новые участки под комплексную застройку привлекут инвесторов и усилят конкуренцию. Хотя, как считает сам мэр, Владивосток в этом отношении - "дорогой город", а потому, конечно, быстрых изменений стоимости ждать он бы не советовал.

- Все-таки, земля - это тот ресурс, который не возобновляется, - пояснил свое мнение о высокой стоимости Константин Шестаков.

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