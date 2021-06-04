Во Владивостоке в четвертый раз пройдет фестиваль гребешка «На Гребне!»

С 1 по 15 июля пройдет фестиваль Дальневосточных гребешков «На Гребне!» уже четвертый год подряд по всей России. Фестиваль является ключевым событием, обязательным к посещению среди туристов и жителей города, а гребешок издавна считался деликатесом, и в настоящее время стал одной из визитных карточек Дальнего Востока.

Программа фестиваля по традиции делится на две части: рестораторы Владивостока будут подавать живых гребешков в раковине из аквариума и три авторских блюда, рестораны-участники в других городах нашей страны представят гостям три блюда из гребешка. За 15 дней гости фестиваля смогут попробовать этот продукт в разных прочтениях в десятках ресторанов по всей стране. Например, в 2020 году в фестивале приняло участие более 60 ресторанов по всей стране, шефы которых готовили блюда непохожие друг на друга.

В развитии фестиваля очень важно, как из года в год присоединяются еще больше ресторанов-участников. Для жителей Дальнего Востока гребешок — это известный и любимый продукт, но для остальных Россиян это редкий деликатес. Расширение географии фестиваля дает возможность гостям попробовать этот продукт, а шеф-поварам обмениваться опытом и рецептами приготовления.

Приглашаем к участию рестораны, чтобы стать участниками всероссийского масштабного события!

С 2016 года Zuma проводит ежегодные всероссийские фестивали - живых камчатских крабов «Держи краба!», и с 2018 года — Фестиваль дальневосточных гребешков «На Гребне!».