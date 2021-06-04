Автомобиль гонщика Александра Дышливенко разбился о стену

Автомобиль Александра Дышливенко после аварии

Серьёзным ДТП закончилась тренировка для владивостокского гонщика Александра Дышливенко. Инцидент произошёл буквально накануне старта второго этапа RDS Asia. Дебютант Российской дрифт-серии Александр Дышливенко на своём автомобиле Тойота Чайзер практически на полном ходу врезался в бетонное ограждение трассы «Примринга». Сам спортсмен серьёзных повреждений не получил, так как был экипирован и пристёгнут по всем правилам безопасности.

Спортивный сезон 2021 года для Александра Дышливенко - первый в карьере. Гонщик, по его собственному признанию, в такие серьёзные аварии ещё не попадал.

«Случилось недоразумение, это ошибка пилота, конечно. При постановке, когда переложился, не включилась вторая передача, я растерялся, по неопытности нажал тормоз и, как на лыжах, полетел в стену. Как результат – целиком не стало задней части автомобиля: задний бампер, заднее правое расширение, стекло, багажник, лонжерон лопнул, так что срочно пришлось искать «донора» запчастей».

Александр Дышливенко

Подобные аварии редко обходятся без последствий для здоровья водителя. Однако Александра Дышливенко уберегла привычка всегда следовать требованиям безопасности.

«У меня жена, двое детей, работа, так что к вопросу безопасности я отношусь серьёзно. На тренировке я был полностью в экипировке и пристёгнут по всем правилам. Правила написаны кровью, и их несоблюдение может привести к плохим последствиям. Так что я этим не пренебрегаю совсем! Когда я летел в стену и понял, что удар неизбежен, в сидение упёрся полностью, чтобы голова об сиденье сильно не ударилась. А после удара вышел, посмеялся с ситуации такой нелепой, и тут же… начал искать запчасти» - улыбаясь говорит Дышливенко.

Гонщик планирует восстановить автомобиль уже к тренировочной сессии в пятницу.

Добавим, на конец недели синоптики прогнозировали сильный дождь, однако организаторы уверяют, что погода вряд ли станет помехой дрифту.

«Синоптики действительно обещали дожди на все выходные, но благодаря тому, что болельщики заранее покупают билеты, мы уже частично оплатили хорошую погоду, и прогноз на день соревнований более чем оптимистичный – с юмором прокомментировал неблагоприятные прогнозы погоды Анатолий Аксюточкин, один из организаторов RDS Asia.

Второй этап RDS Asia официально стартует в полдень 5 июня, однако, по уже сложившейся традиции, доступ на площадку откроют для зрителей уже с 10 часов утра.