«До слез обидно за ребенка»: истощенного косуленка, ставшего сиротой по вине человека, спасают в Приморье

Малышу от рождения всего две недели. Фото: МРОО «Центр «Тигр».

Очередное вмешательство человека в мир животных стало для крошечного малыша судьбоносным. На этот раз пострадал малыш-косуленок, которого люди лишили мамы и нормальной жизни в естественной среде обитания. Детеныша нашли жители Пожарского района. Они и сообщили о своей находке специалистам Охотнадзора. Те были вынуждены рассказать ветеринарам об еще одном осиротевшем косуленке.

- Ему примерно две недели, маленький еще совсем. Визуально на нем нет никаких повреждений, но малыш, конечно, истощен, - рассказывают корреспонденту «КП-Владивосток» в центре МРОО «Центр «Тигр». - Вероятно, люди снова увидели его в лесу и решили помочь, но помощь ему и не требовалась. В итоге их забота обернулась для малыша драмой. У нас уже есть такой косуленок. Он при виде соседа ненадолго взбодрился. Теперь у нас два мальчика, примерно одинакового возраста живут в одном вольере.

Ветеринары отмечают, что оба малыша здоровые и активные, главное – кушают хорошо. Но вот кроме таких приятных моментов их еще и объединяет семейная драма, в которой их обоих в разные периоды лишили материнской любви и пребывания в естественных условиях.

Приморцы каждый раз очень близко к сердцу воспринимают подобные новости. И на этот раз они не смогли скрыть эмоции. «Ребенка жалко», «когда уже эти люди поймут, что они не хозяева всего живого», «до слез обидно за ребенка», «хорошо, что спасен» - пишут дальневосточники в комментариях под фотографией с косуленком.

Вместе с тем, специалисты в очередной раз просят горожан лишний раз не вторгаться в мир животных. Ведь по большей части именно человек делает из малышей сирот.

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