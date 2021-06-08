Жители Владивостока возмутились новым фасадом одного из старейших зданий города

Гневные сообщения заполонили приморские социальные сети. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Одно из старейших капитальных зданий Владивостока, которое расположено на Суханова, 8, начали ремонтировать после того, как ДВФУ передал его прокуратуре РФ под филиал Университета надзорного органа. На эти цели выделено больше 11 миллионов рублей. Однако ход ремонтных работ ужаснул жителей Владивостока, поток возмущений обрушился в социальных сетях, когда кирпичный фасад начали штукатурить и красить. «Комсомолка» пообщалась с известными краеведами и выяснила, что они думают о проводимых манипуляциях.

– У меня душа болит, – говорит приморский историк и краевед Владимир Калинин. – Это здание было одним из самых красивых зданий города, считалось памятником архитектуры регионального значения. Но на самом деле значение его было гораздо выше.

Сейчас здание окружено строительными лесами. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Владимир Калинин считает, что так могли поступить только люди, которые не знают или не любят Владивосток.

– Это люди, которые нанесли нашему городу тяжелейшее оскорбление, изгадив одну из его визитных карточек.

По мнению историка, фасад был в прекрасном состоянии, и ремонт там не требовался. Теперь фасад, рельефы и облицовка испорчены. Выход один – за счет инициатора этих действий провести очистку и реставрацию здания.

Другой краевед и историк Дмитрий Анча выразил недоумение по поводу манипуляций со зданием.

– Я видел, что ведется частичная окраска фасадов и отдельных архитектурных деталей на них, хотя этого быть не должно. Эти «пятна» нарушают исторический облик здания-памятника. Я не понимаю, почему не реагирует госорган охраны памятников. Ведь наверняка существует утвержденный перечень предметов охраны, фасады там должны быть зафиксированы в том виде, как были до этого неуместного «ремонта», – поделился мнением Дмитрий Анча.

Историческое здание – объект культурного наследия России. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Одно из самых красивых и монументальных зданий Владивостока возводилось с 1910 по 1913 годы для Владивостокского коммерческого училища. Архитектором проекта по конкурсу стал Сергей Венсан. В 1913-1919 годах учился известный советский писать и журналист Александр Фадеев.

После Октябрьской революции с 1939 по 1956 годы в здании разместилось Управление Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) по Приморской области. Затем дом на Суханова, 8 вновь стал служить для целей образования.

В настоящее время является объектом культурного наследия России.

Приморцы считают, что это визитная карточка Владивостока. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

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