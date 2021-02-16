Бывший корпус ДВГУ на улице Суханова во Владивостоке станет филиалом Университета прокуратуры РФ

Здание на Суханова, 8 во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

В одном из бывших корпусов ДВГУ и старейших зданий во Владивостоке по адресу: Суханова, 8 откроется филиал Университета прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Но произойдет это после окончания ремонта. На то, чтобы оценить объем требуемого ремонта: обследовать конструкции здания, провести инженерно-геологические изыскания и разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия — выделено 11 миллионов 174 тысячи рублей. Деньги выделены из федерального бюджета.

Ведется поиск подрядчика и к торгам будут допущены компании, имеющие лицензию на работу с объектами культурного наследия. Более того, требуется опыт работ по сохранению объектов культурного наследия, которые проводились в последние три года.

Также участник конкурса должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, а СРО должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Работы, включая обмеры здания, комплексное обследование его конструктивных элементов и сетей, согласно контракту должны быть завершены до 31 мая.

Напомним, одно из самых красивых и монументальных зданий Владивостока возводилось с 1910 по 1913 годы для Владивостокского коммерческого училища. Архитектором проекта по конкурсу стал Сергей Александрович Венсан. После Октябрьской революции с 1939 по 1956 годы в здании разместилось Управление Народного комиссариата внутренних дел по Приморской области. Затем дом на Суханова, 8 вновь стал служить для целей образования.

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