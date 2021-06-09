Жизнь за металл. СК обнародовал подробности трагической гибели мальчика в заброшенном здании вытрезвителя во Владивостоке

Бетонная плита насмерть придавила подростка. Фото: instagram/recommendation_vl

В Приморье продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после трагической гибели 14-летнего подростка в заброшенном здании вытрезвителя на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке. Сперва была информация о том, что группа ребят играла в пустующем полуразрушенном здании. Однако после того, как следователи собрали предварительные улики, оказалось, что в заброшку детей привело не желание поиграть.

- Здание построено в 1952 году и находится в аварийном состоянии, в нем отсутствуют двери, окна, частично разрушены стены и перекрытия, при этом здание имеет свободный доступ. Должностные лица, ответственные за реконструкцию, снос, обеспечение сохранности, а также ограничение входа каких-либо мер не приняли. При этом возможностью беспрепятственно проходить в заброшенное здание воспользовалась группа подростков, включая погибшего. У несовершеннолетних при себе имелись инструменты, которыми они ломали стены и перекрытия здания для того чтобы найти цветной металл и сдать его в пункт приема металла и получить за него денежные средства, - сообщает полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

В ведомстве отмечают, по факту кражи металла уже возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, следователям удалось выяснить, что всем необходимым инвентарем для получения лома, подростков снабжал мужчина. У него на то был личный корыстный интерес. Он занимался незаконной закупкой металла, не имея никакой лицензии. После того, как в его пункте провели обыски, были найдены швеллера. Точно такие же нашли и в вытрезвителе. Оперативники зафиксировали два нелегальных пункта приема металлолома, работников привлекли к административной ответственности.

Более того, после смерти подростка доследственная проверка ведется в отношении участкового по статье «Халатность».

- Он не принял мер к выявлению лиц, осуществляющих незаконную деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, в том числе пункта, куда потерпевший и его приятели сдавали металл, - добавили в СК.

По результатам проверки буде принято процессуальное решение. Расследование уголовного дела продолжается. Кто именно ответит за смерть подростка – покажет время и следствие.

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