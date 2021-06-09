Знаменитый тигр Амур, который водил дружбу с козлом Тимуром, стал отцом во второй раз

Амур и Тимур подружились в конце 2015 года. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В приморском Сафари-парке родились тигрята, а родителями уже во второй стали тигрица Уссури и знаменитый тигр Амур, водивший дружбу с козлом Тимуром. Роды прошли в ночь с 28 на 29 мая, но работники парка только сейчас поделились милым видео, где Уссури вылизывает своих котят.

Интересными наблюдениями из жизни мамы-тигрицы и ее малышей поделились сотрудники Сафари-парка. Ночью 29 мая в 00:53 Уссури родила первого тигренка и целый час вылизывала его. В 01:55 появился второй малыш, и вновь мамочка окружила заботой свое чадо. Лишь приведя котят в порядок, родительница начала кормить их молоком. Стоит отметить, в этот раз тигрица подошла со всей ответственностью к исполнению материнского долга.

Мама Уссури с малышами. Фото: принтскрин видео.

Утром в вольер к Уссури пришел сотрудник Валерий Аллояров, он должен был прибраться, но по поведению тигрицы понял, что-то не так. Большая кошка пряталась и не хотела выходить, а потом накинулась на человека, чтобы защитить малышей. Сейчас полосатую семью никто не беспокоит, все моменты отслеживаются через камеру наблюдения.

«Комсомолка» пообщалась с сотрудниками живого уголка и узнала о состоянии маленьких хищников.

– Тигрята чувствуют себя хорошо. Мы за ними смотрим по видеокамере, к ним подходить нельзя. Их никто не беспокоят, они растут, все нормально, – поделился директор Сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Напомним, в середине сентября 2016 года у пары родились первые два котенка. Молодая мать отказалась кормить своих первенцев. Спасать малышей пришлось сотрудникам парка. В мире нет большого опыта по удачному вскармливанию новорожденных тигрят. К сожалению, один котенок вскоре скончался, а вот второй набрал вес и пошел на поправку.

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