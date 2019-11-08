2019-11-08T14:39:26+03:00
Общество

Названа причина смерти козла Тимура, который дружил с тигром Амуром в Приморье

О причинах смерти козла Тимура - самого известного козла России - рассказал директор сафари-парка [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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Тимуру было пять лет и жизнь его была насыщеннойТимуру было пять лет и жизнь его была насыщеннойФото: Приморский сафари-парк
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Легендарный козел Тимур, который, вопреки природе, смог найти общий язык с грозным тигром Амуром, умер в Приморском сафари-парке. «КП-Владивосток» выяснила, что стало причиной смерти козла Тимура - одного из символов Приморья, ведь новость, словно гром среди ясного неба, разорвала сердца фанатов парочки.

- Тимур болел не первый месяц, но находился под постоянным наблюдением врачей. К сожалению, его не стало 5 ноября, в медицинском заключении значится, что он умер от остановки сердца, - рассказал Дмитрий Мезенцев, директор Приморского сафари-парка.

Тимуру было пять лет и жизнь его была насыщенной. В конце 2015 года благодаря своему бесстрашию и смелости он стал другом тигра Амура, тогда как был отдан ему на съедение. Между животными завязалась дружба, за которой, затаив дыхание, наблюдал весь мир.

В конце 2015 года благодаря своему бесстрашию и смелости козел стал другом тигра Амура Фото: Приморский сафари-парк

В конце 2015 года благодаря своему бесстрашию и смелости козел стал другом тигра АмураФото: Приморский сафари-парк

Правда, позже тигр охладел к наглому козлу и, хоть и не съел, но знатно потрепал Тимура за навязчивость. Парнокопытному даже делали операцию, после чего животных не садили в один вольер. По некоторым данным, именно старая рана, нанесенная другом, свела козлика в могилу, но руководство сафари-парка эту теорию не подтвердило.

После смерти Тимура кремировали и вскоре урну с его прахом захоронят на территории Приморского сафари-парка. В дальнейшем на могиле появится бронзовая его скульптура.

Оплеуха от Амура..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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