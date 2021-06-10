Олег Кожемяко: Не спешите нас хвалить за успехи. Мы же стартовали с нулевой точки

Олег Кожемяко - руководитель широкого профиля. Одинаково хорошо смотрится и в галстуке, и в походной куртке. И подарки делает незабываемые - например, щенки акита-ину Фото: Вадим ПОПОВ

В прошлый раз глава региона рассказал, как идет подготовка к Олимпиаде и экономическому форуму. Сегодня - продолжение разговора.

- Я посмотрел ваш отчет, который был на днях перед местным парламентом. И такое ощущение, что пандемия вас вообще не коснулась. Вы столько денег потратили, с одной стороны, на то, чтобы предприятия работали. И у вас там прирост такой. Чем это объяснить? Центр помогал? Или вы хорошо работали?

- Ну и центр помогал нам. В этом плане, да, мы ощущали поддержку. И все те оперативные штабы, которые проводились и Татьяной Алексеевной Голиковой, и Михаилом Владимировичем Мишустиным, и руководством страны, президентом, - они давали возможность и нам высказаться, выявить те проблемы, которые у нас есть, и донести их до руководства. Это и по поставкам лекарств, и по тем денежным средствам, которые мы выплачивали, это и по оборудованию, которое необходимо было в ковидных госпиталях. Поэтому здесь мы работали слаженно. И, в общем, это дало то, чтобы мы все-таки более-менее вышли напряженно, но достойно из ковидной этой истории.

- А достойно - это как?

- Ну, конечно, удар был большой нанесен, особенно по торговле, по общественному питанию, по гостиницам. Владивосток - наиболее пострадавший город. Потому что вот уже в течение года пока мы не можем вернуть в нормальное состояние наш турбизнес, но за счет внутреннего туризма немножко сейчас восполняем все эти потери. Поэтому у нас и потери бюджета были - 9,6 миллиарда. И практически половина была компенсирована со стороны федеральных министерств. Поддержку получили и предприятия малого бизнеса, и люди - те, которые в крайне сложной ситуации. Ну и мы не останавливали действие ни нашей большой краевой стройки, ни дорожных отраслей. Порты работали успешно...

- Да, я в курсе.

В следующий раз «Комсомолку» обедом покормлю.

- На водном транспорте у вас даже прирост +32%. На пассажирском +7%. Рост перевалки грузов в портах за 2020-й по отношению к 2019-му - 104.

- Выросло все. Это да, это да.

- За счет чего?

- Потому что больше пользовались именно этими видами транспорта. И вот еще контейнерные грузы, погрузка угля - все это, конечно, оказалось более упорядоченным.

- А! Это то, что вы мне тогда рассказывали - в 2018-м. Вы там согласовали работу с федеральным центром, отладили погрузку - именно по перевалочным делам вот этим, да?

- Да-да!

- А в сельском хозяйстве, значит, там чего-то 160%... - такой рост!

- Знаете, как всегда, легко стартовать от нулевой точки. В 2018-м, как вы помните, в период наших выборов, когда вы приезжали, у нас вообще было в крае так, что не было мяса - ни свинины, ни птицы.

- Мы с вами, кажется, даже толком и не пообедали...

- Давай сейчас приезжай. На этот раз «Комсомолку» - так уж и быть - обедом покормлю. За это время мы восстановили, запустили птицефабрику. За это время запустили свинокомплекс. Такой вот рост от, скажем, нижней точки. Сергей Шойгу поддержал наш «Прогресс».

- А еще вы мне тогда говорили как о мечте, что новые предприятия, значит, будете создавать. И сохранили вот Дальнегорский ГОК, да, потом…

- Мы сохранили - извини, что перебиваю - и Дальнегорский ГОК, и субсидируем в электроэнергию, тут и «Бор» (горнодобывающая компания. - А. Г.), потому что это моногород, там работает почти пять тысяч человек. И невозможно взять и его обойти мимо вниманием.

- О, какая у вас классная фраза! Я уже несколько раз ее от вас слышал и всегда оставляю в интервью.

- Мы поработали хорошо с Министерством обороны, спасибо Сергею Кужугетовичу Шойгу, он поддержал Арсеньевское предприятие «Прогресс» по выделению лимитов на 2022 год под гособоронзаказ. И мы там разрабатываем новый вертолет, он в 2022-м уже выйдет, гражданского назначения, средний вертолет, который еще не выпускают в России. И еще заметь - на территориях опережающего развития открылись фабрики по переработке рыбы. У нас их несколько таких. Наконец - тепличные хозяйства. То есть там целый ряд проектов все-таки удалось запустить, несмотря на сложный период, на ограничения где-то и в поставках иностранной рабочей силы, на задержку строительства, но тем не менее эти решения были выполнены.

- А вот по поводу развития судостроения в Приморье. В заявке 56 судов различного типа. Это никакая не ошибка? Что, прям столько много?

- Александр, немного ты здесь, конечно, загнул. 35 судов - вот это сейчас в заявках уже, да, значит, это контейнеровозные суда, снабжения, газовозы. Поэтому там такой бум идет большой очень.Ну, мощность этого комплекса судостроительного - она практически будет равна всему объему судостроения в России.

- Это целый кластер у вас, получается? Да, будет такой?

- Это Большой Камень (город в Приморском крае. - А. Г.). И там они потом будут строить металлургический завод - для того, чтобы прокат не возить со всей России, невозможно его сюда к нам в таком количестве доставлять. И с тем, чтобы из-за рубежа не брать, а брать здесь на месте.

- Это верфь «Звезда» будет называться? Или она уже так называется?

- Да-да. Все правильно говоришь.

- Ну, я понял.

Беседовал Александр ГАМОВ.

- Я почему так подробно? Потому что у нас готовится специальная вкладка такая. Она будет на весь Дальневосточный регион выходить. И мы, возможно, именно с вас и начнем. И вот я поэтому решил вам сразу позвонить как своему герою.

- Хорошо, давайте.

- Вам спасибо огромное. Успехов. Привет Владивостоку.

- Давай сам приезжай.

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