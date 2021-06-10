Трясет второй день подряд: в Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение

У побережья камчатки два дня подряд фиксируют подземные толчки.

В четверг, 10 июня, у берегов Камчатки зарегистрировано землетрясение. Магнитуда составила 4,4 балла. Об угрозе цунами сейсмологи не сообщали.

По данным специалистов регионального филиала Геофизической службы РАН, с которыми пообщался корреспондент «КП-Владивосток», эпицентр располагался в Тихом океане на глубине 48 километров. Землетрясение зафиксировано на расстоянии 115 километров от Петропавловска-Камчатского.

– Толчки зафиксированы в 13:45 по местному времени. Это слабое землетрясение,которое не ощущается на суше. Его энергетический класс – 10,2, это 4,3-4,4 магнитуды, – прокомментировал главный научный сотрудник камчасткого филиала Геофизической службы РАН, доктор физико-математическим наук Вадим Салтыков.

Стоит отметить, что землетрясение стало уже третьим подряд за последние сутки. 9 июня геодезисты отследили подземные толчки на восточном побережье Камчатки, в 61 и 52 километрах от поселка Усть-Камчатск. По словам ученого, местные жители особо не почувствовали толчков, в отличие от специальной аппаратуры, которая их фиксирует в круглосуточном режиме.

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