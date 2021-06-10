Владивосток приведут в порядок к ВЭФ

Часть фасадов в центре города нуждается в покраске или ремонте. Фото:Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

В четверг, 10 июня, и.о. мэра Константин Шестаков обсудил с представителями профильных управлений ряд ремонтных работ, которые необходимо сделать до осени. Для наглядности специалисты прошлись по центральным улицам Владивостока и осмотрели фронт работ.

Лицо города очистят

Первая остановка была на улице Алеутской, часть зданий на которой находится в частной собственности, поэтому содержать их в достойном виде должны владельцы. Фасадам домов там необходима профессиональная очистка и мойка. Разговор с собственниками специалисты администрации проведут в ближайшее время. Также сейчас прорабатывают вопрос масштабного ремонта фасадов в историческом центре. За лето планируют восстановить 16 зданий.

Константин Шестаков отметил, что облик Владивостока напрямую зависит от объектов торговли и внешних рекламных конструкций. Киоски и торговые точки должны выглядеть опрятно, а вывески смотреться гармонично. Скоро план работ по благоустройству обсудят с владельцами рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов.

Пешеходы в центре внимания

Перед городскими службами Константин Шестаков поставил несколько задач на ближайшее время: устранить провалы на пешеходных зонах, очистить тротуары, покрасить столбы освещения и привести в порядок цепочки-ограждения.

Также будет рассчитана стоимость работ по созданию пешеходной улицы на Адмирала Фокина, в районе бывшего разворотного кольца. Жители города уже давно просили сделать там большую красивую и безопасную пешеходную зону. В планах восстановление брусчатки, приведение в порядок газонов, высадка деревьев и установка дополнительных скамеек.

Не забывают в администрации города и об устранении последствий ледяного дождя. Восстановление зеленых зон и создание новых – важнейшая задача для города.

ВЭФ – это возможность

Часть работ проведут за счет средств городского бюджета, а наиболее масштабные оплатят из федерального. Деньги направят в рамках подготовки к Восточному экономическому форму.

– ВЭФ – это дополнительная возможность привести Владивосток в порядок и сделать его более комфортным. В конечном итоге благоустройство проводится именно для жителей. Есть работа, за которую отвечает муниципалитет, и уже даны соответствующие поручения. Это восстановление исторических фасадов, ремонт тротуаров, озеленение. Но есть также и зоны ответственности предпринимателей. И мы намерены сотрудничать с ними, так как в благоустройстве города заинтересованы абсолютно все, – рассказал Константин Шестаков.

Исполняющий обязанности главы осмотрел улицы Владивостока. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

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