ВЭФ-2021 во Владивостоке сохранит международный формат, заявил Юрий Трутнев

В дни проведения ВЭФ на острове Русском Фото: Сергей БАЛАНОВ

Восточный экономический форум (ВЭФ), если его проведут в этом году сохранит международный формат и на него будут приглашены иностранные делегации. Об этом журналистам сообщил заместитель Председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

— Сто процентов мы будем проводить форум в том же международном формате, в котором проводили. Мы исходим из того, что нам крайне важно сотрудничество с окружающими государствами. А вот какое количество людей будем приглашать — мы вряд ли пойдем на рекорды, будем собирать, как в прошлом году, восемь тысяч. Вряд ли в этом есть необходимость, — приводит слова Трутнева ТАСС.

Он отметил, что окончательное решение о проведении ВЭФ в 2021 году, будет принимать президент РФ Владимир Путин.

— Но мы определили, что будем предлагать Владимиру Владимировичу Путину согласовать проведение Восточного экономического форума, — заявил полпред президента.

Ранее Фонд Росконгресс — организатор ВЭФ, анонсировал проведение форума в 2021 году на 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение о проведении форума еще не принималось.

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