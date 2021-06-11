День России на Дальнем Востоке: парапланы в Магадане, конные прогулки на Камчатке и детские конкурсы во Владивостоке

Рассказываем о мероприятиях на День России. Фото: Андрей Михайлов.

Участники программы «Дальневосточный гектар» проведут бесплатные уроки по парапланерному спорту в Магадане, устроят семейный приключенческий квест на Сахалине, покажут красоты Камчатки во время конных прогулок и научат выживать в лесу на таежном марафоне в Приморье. Резидент Свободного порта Владивосток организует в пригороде столицы ДФО конкурсно-игровую программу для детей и взрослых, посвященную Дню России. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики рассказывает о самых интересных мероприятиях.

Роспись игрушек и конкурсы на знание истории России

Резидент Свободного порта Владивосток «ТРК «Приморское Кольцо», реализующая проект по созданию спортивно-туристического комплекса для проведения автоспортивных мероприятий, 12 июня проводит акцию «Дети России – Надежда России!». Гостей фестиваля ждут конкурсы на знание государственных символов и истории страны, умение собирать кораблики из бумаги, дети смогут посостязаться в знании пословиц и украсить асфальт рисунками «о России». Дизайнеры Дальневосточной ассоциации ремесленников Наталья Лопаткина и Татьяна Колесова в рамках показа «Тропа леопарда» представят изделия из художественного войлока. Также программа включает танцевальные представления от детских коллективов, мастер-классы по росписи игрушек и магнитов, аквагриму. Гвоздем шоу станет вынос флага России под гимн.

«Праздник будет организован для всех желающих. С помощью таких мероприятий мы нацелены обеспечить сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию. Немаловажным эффектом от подобных активностей является разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей», - отметила представитель «ТРК «Приморское Кольцо», резидента Свободного порта Владивосток Софья Гуркина.

Где и когда:

Акция «Дети России – Надежда России!», Приморский край

Телефон: +7 423 2600110

«ТРК «Приморское Кольцо» находится по адресу: г. Артём, ул. Приморское Кольцо, 1.

Мероприятие стартует 12 июня в 11.00. Сайт проекта: https://www.primring.ru/

Сахалин: индейцы против ковбоев

На Сахалине получатели «дальневосточных гектаров», семья Ежовых, открыли тематический развлекательный парк «Ёжик Ранчо» у села Троицкое Анивского района. Здесь проходят семейные, корпоративные и детские мероприятия. Идейный вдохновитель проекта Ольга Ежова рассказала, что в День России на территории парка состоится семейный приключенческий квест «Индейцы против ковбоев». В празднике участвуют и дети, и взрослые. На «дальневосточном гектаре» будут работать две большие мангальные зоны, установлены два просторных шатра для посетителей, а дети смогут поиграть в мяч или бадминтон на лужайке, прокатиться на специально оборудованных детских квадроциклах.

Где и когда:

Квест «Индейцы против ковбоев», Сахалинская область Телефон: +7 914 7551165.

«Ёжик Ранчо» находится в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области на ул. Центральной, 90/1. Начало квеста в 12.00 12 июня. Сайт проекта: https://www.instagram.com/yezhik_rancho/

Камчатка - конные прогулки к рекам и водопаду, Магадан - параплан

На Камчатке уже несколько лет работает конно-туристический клуб «Лошадка», который создала на «дальневосточном гектаре» Дарья Позднякова. «В нашем клубе мы обучаем верховой езде людей, которые никогда не сидели в седле, выводим их на небольшие маршруты, - рассказала Дарья. - Лошади – часть нашей жизни. Мы любим путешествовать на лошадях со своими друзьями, и учим этому всех желающих». В День России, 12 июня, клуб «Лошадка» сможет предложить гостям и жителям Камчатки сразу несколько программ. Среди них - часовая прогулка к реке Авача, двухчасовая прогулка к истокам реки Тихой, однодневный маршрут к малому водопаду на горе Острая.

Где и когда:

Конные прогулки «Лошадка на Камчатке», Камчатский край

Телефон: +7 924 6965854

Конно-туристический клуб находится на 7 километре трассы Елизово – Паратунька в районе между г. Елизово и п. Вулканным. 12 июня начало конных прогулок продолжительностью 1 час - в 10.00, 12.00, 17.00 и 18.30. Конные прогулки продолжительностью в 2 часа 30 минут стартуют в 11.30 и в 16.00. Конная прогулка продолжительностью в один день начинается в 10.30. Сайт проекта: https://www.instagram.com/loshadka_kamchatka/

Участник программы «Дальневосточный гектар» Алексей Вязьмин развивает парапланерный спорт в Магаданской области – для этого он взял землю рядом с живописной Нюклинской косой. В День России участники Магаданского парапланерного клуба предлагают всем желающим бесплатные полёты на параплане под руководством опытных инструкторов.

Где и когда:

Бесплатные катания на парапланах, Магаданская область

Телефон: +7 964 4550001

Полеты начнутся 12 июня в 12.00. Место проведения: Магаданская область, пос. Нюкля, Нюклинская коса. Сайт проекта: https://www.instagram.com/magadan_paragliding/

Приморье: эко-лекции и мастер-классы по выживанию

В честь Дня России группа гектарщиков из Приморского края, реализующая проект по сбору дикоросов и экотуризму на площади около 30 гектаров, проведет таежный марафон в одном из живописных мест края неподалеку от села Новороссия. Это будет серия экскурсий по экотропам с лекциями о местной природе и мастер-классами по выживанию. Участники марафона узнают:

- что делать если потерялись в лесу или как сделать, чтобы никогда не потеряться, как самостоятельно выбраться к населённому пункту;

- какие растения можно употреблять в пищу;

- как обеззараживать воду;

- как обустроить ночлег.

Также организаторы обучат марафонцев дыхательной практике, позволяющей справиться со стрессом, и угостят чаем из настоящего самовара.

Где и когда:

«Таёжный марафон», Приморский край

Телефон: +79147907933.

Мероприятие состоится 12 и 13 июня. Точка сбора - село Новороссия Шкотовского района Приморского края. Сайт проекта: https://www.instagram.com/tea_ussuri_taiga/