Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 11-12 июня

Дождь, а местами и ливень - июнь показывает контрасты погоды. Фото: Евгения ГУСЕВА

Для жителей Приморского края объявлено штормовое предупреждение. Активный фронт будет влиять на погоду в регионе с 11 по 12 июня. По данным синоптиков, ожидается дождь, местами сильный. Кого-то совсем затопит – меньше, чем за 12 часов может выпасть до 45 миллиметров осадков.

- Во второй половине дня 11 июня и в первой половине ночи 12 июня во Владивостоке, местами на юге края ожидается очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15 - 20 метров в секунду, - рассказали специалисты портала «Примпогода».

Разумеется, что непогода станет причиной формирования локальных дождевых паводков. Высота уровня воды в реках может достигнуть 1,2 метра. На отдельных участках ситуация может усугубиться подтоплениями. Эксперты сообщают о том, что самые резкие и интенсивные подъемы до 1,8 метра могут быть зафиксированы на реках южных и юго-восточных районов края.

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