Чудом выжил, но в тяжелом состоянии. В Приморье на озере пропала семейная пара,а ребенка нашли замерзающим в надувной лодке

Надувная лодка, на которой семья из трех человек отправилась в плавание по озеру Ханка. Фото: instagram.com/sledcomprim.

В Ханкайском районе Приморского края пропала супружеская пара. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Сейчас мужчину и женщину ищут спасатели. В лодке, на которой семья из трех человек, включая маленького ребенка, отправилась в акваторию озера Ханка, местные жители обнаружили трехлетнего малыша. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Все случилось в пятницу, 11 июня, в районе села Камень-Рыболов, Ханкайский район Приморья. Еще в четверг на берегу озера лагерь разбила семья из трех человек – отец, мать и их трехлетний малыш. В этот же день они все вместе отплыли от берега Ханки на надувной лодке с мотором. А на следующий день сельчане их в лагере уже не обнаружили и своими силами организовали поиски пропавших, забив тревогу.

Надувная лодка с оторванным мотором оказалась примерно в семи километрах от привала семьи. В лодке, съежившись от холода, лежал тот самый трехлетний малыш. Медики оценили его состояние как тяжелое из-за переохлаждения. Родителей ребенка ни в лодке, ни в воде не оказалось.

Место обнаружения надувной лодки. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Они провели осмотр лагеря, автомобиля и места, где обнаружилась надувная лодка. Специалисты озвучили предварительную версию: лодка при быстром движении попала на мель и от удара двигателя о препятствие люди попросту не смогли удержаться и упали в воду. В настоящее время пропавших до сих пор не нашли. Специалисты пока что устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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