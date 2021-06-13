Что известно об Андрее и Кристине, пропавших на озере Ханка

Супруги часто отдыхают на морях и озерах. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Перед выходными на озере Ханка в Приморье произошла трагедия: семья выехала покататься на лодке, но не вернулась обратно на берег. Жители села Камень-Рыболов забили тревогу, когда нашли плавсредство без мотора. Приехавшие на место происшествия спасатели нашли трехлетнего мальчика. Малыш сейчас находится в больнице. А вот его родителей – Андрея и Кристину – продолжают искать. О том, что известно о пропавших – в материале «КП – Владивосток».

Кристина и Андрей вместе уже много лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей и Кристина поженились в марте 2018 года и вдвоем осели в поселке Новый Надеждинского района. Судя по страничкам в социальных сетях, оба любят активный образ жизни и постоянно ездят на отдых на природу.

Кристина мечтает поехать в путешествие в домике на колесах, безмятежно ехать в даль и наслаждаться каждым мигом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сам Андрей заядлый рыбак, он много снимает видео о своем хобби и делится этим с друзьями. Он часто рыбачит и на море, и на озерах, и увлекается подледной рыбалкой. Нередко на фото и видео можно заметить Андрея в компании сына Демида

Мужчина делится фотографиями и видео, как он готовит на природе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К Кристине подойдет известная фраза «…комсомолка, спортсменка, наконец, она – просто красавица». Девушка большая активистка, она успевает везде и получает удовольствие от своей жизни.

Девушка увлекается мото. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей – заядлый рыбак. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она много отдыхает с Андреем и сыном, также рыбачит, катается на лодке и часто бывает на озерах и море. Кристина с семьей много ездит по Приморью, поднимается в горы, ходит на музыкальные концерты и просто живет, ярко, активно, разнообразно.

Кристина работала в медийной сфере. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2017 году, например, девушка стала членом церкви макаронного монстра и приняла пастафарианство. Также Кристина успела поработать на радио, освоить мотоцикл и набить тату.

Редакция продолжает следить за развитием событий.

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