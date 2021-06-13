Шикарный концерт на берегу моря: Владивосток встретил лето с Кастой

Концерт Касты на берегу моря Фото: Сергей БАЛАНОВ

Настоящее лето пришло во Владивосток вместе с большими концертами на открытом воздухе. В субботу, 12 июня, тысячам горожан и гостей города было чем заняться на берегу Амурского залива. Пока на набережной Спортивной гавани, у фонтана, гремел концерт в честь Дня России, хедлайнером которого выступил наш земляк Макс Свобода, с другой стороны Юбилейного пляжа, на Водной станции ЦСКА, толпу качали звезды российского хип-хопа группа Каста.

Каста во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ждали Касту во Владивостоке еще в прошлом году, с концертом в поддержку альбома «Об изъяне понятно». По очевидным причинам, из-за пандемии, гастроли пришлось перенести, и вот они здесь, но формально – уже с презентацией нового альбома «Чернила Осьминога». Несколько песен прозвучало с нового альбома, но Каста не та группа, которая бы постеснялась исполнять свои хиты.

Каста во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Так что в этот вечер над Амурским заливом звучали лучшие хиты за последние 25 лет, как с альбомов самой группы, так и сольных проектов ее участников. «Не забывай свои корни», «Ревность», «Вокруг шум», «Сочиняй мечты», «Закрытый космос» и многие другие. То есть буквально от треков, затертых до дыр еще на пиратских кассетах, до тех, что сейчас собирают миллионы просмотров в Интернете.

Каста во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кстати, коронавирус повлиял не только на дату выступления, но и место. Первоначальный клуб «Паллада» свои двери открыть не смог, и буквально за пару дней организаторы подготовили площадку прямо на набережной – с видом на море и закат. Все вообще сошлось идеально, даже капризная погода решила не мешать. В итоге – отличный концерт на открытом воздухе, который можно было послушать даже с парапета набережной или просто гуляя мимо.

Каста во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Правда, группа не смогла приехать в полном составе, и все из-за того же коронавируса. Змей по видеосвязи передал городу привет и рассказал, что находится пока на самоизоляции. Но его отсутствие обернули в плюс и на двух песнях – «Скрепы» и «На том конце» - участники группы вывели на сцену фанатов из зрительного зала, которым предложили спеть куплет за Змея. Справились не все, но это был в итоге самый эмоциональный момент концерта.

Девушка из зала вышла спеть куплет вместо Змея Фото: Сергей БАЛАНОВ

Участники Касты – из Ростова-на-Дону, признаются, что во Владивостоке летом впервые. И времени не теряли. Лидер группы Влади, к примеру, успел в этот день пробежать 10 километров и даже окунуться в море. «Ну как окунуться, зашел и быстро вышел», - шутят его коллеги.

Каста во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

ПО ТЕМЕ

Каста во Владивостоке предложила случайному зрителю выйти на сцену и спеть вместо Змея. Вот что из этого вышло

Искать исполнителей пришлось из-за того, что Змей заболел коронавирусом и не смог приехать [видео]