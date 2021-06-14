В Приморье при восхождении на гору Фалаза пропал подросток

Мальчик отстал от туристической группы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморском крае 13-летний подросток отстал от большой туристической группы при покорении горы Литовка, известной многим как Фалаза. К поискам мальчика пришлось привлекать специалистов, окрестности прочесывали всю ночь. К счастью, маленького туриста удалось обнаружить к утру.

История развернулась в Шкотовском районе Приморского края, сюда многие приезжают для восхождения на гору Фалаза. Вот и группа из 50 детей в сопровождении шести взрослых пошла по популярному туристическому маршруту, однако вечером выяснилось, что одного из участников похода не хватает. Подростка хватились при возвращении, когда уже начало темнеть.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю в 20:30. К месту ЧП выехали четыре специалиста Владивостокского Поисково- спасательного отряда ДВРПСО ПСО и четыре представителя Приморской Краевой поисково-спасательной службы.

– Организовав поиск с вечера, 14 июня в 4:40 утра спасателям удалось обнаружить пропавшего 13-летнего мальчика. Он отстал от группы, заблудившись в лесополосе. Ребенка спустили и передали в руки врачей. Состояние спасенного удовлетворительное, подросток попросту замерз, – рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Напомним, в Приморье сейчас продолжаются поиски семьи из Надеждинского района. Супруги пропали на озере Ханка их трехлетнего сынишку нашли на берегу. Таинственным исчезновением пары уже занимается полиция, прокуратура и следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палатка пуста, машина не заперта: что известно о таинственном исчезновении семьи на озере Ханка

Трехлетнего ребенка удалось спасти – и это дважды чудо (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14