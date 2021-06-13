Палатка пуста, машина не заперта: что известно о таинственном исчезновении семьи на озере Ханка

Поиски Кристины и Андрея на Ханке продолжаются

Загадка не меньшая, чем тайна гибели туристов на перевале Дятлова. Именно так думают сейчас многие жители Приморья о трагедии, которая разыгралась на озере Ханка. Там при загадочных обстоятельствах исчезла супружеская пара – Кристина и Андрей, а их трехлетнего ребенка удалось найти и спасти только чудом. Но обо всем по порядку.

Что точно известно

Жители поселка Новый – 31-летняя Кристина и 42-летний Андрей – вместе со своим 3-летним сыном поехали на несколько дней отдыхать на берег озера Ханка, в село Троицкое. Там они разбили лагерь недалеко от воды – поставили палатку, спустили на воду лодку. Андрей заядлый рыбак, для него это вполне привычное дело. Кристина тоже любит активный отдых – от рыбалки до мотоциклов. Трехлетний Демид тоже не в первый раз на рыбалке, папа его часто катал на лодке, давал порулить, насколько это, конечно возможно.

Причем, на лодку ребенка брали только в спасательном жилете. Этот факт, похоже, и спасет ему жизнь.

Точно не известно, сколько дней длился отдых, но 10 или 11 июня кто-то из случайно проходивших мимо людей вдруг заметил, что в лагере давно никого нет. Поднял тревогу, начались поиски.

Лодку нашли в 7 км от лагеря с оторванным мотором. Фото: УМВД по Приморскому краю

Спустя несколько часов обнаружили лодку – в 7 километрах от палатки. Она застряла в прибрежных кустах, мотор оторван, словно лодка налетела на мель. Рядом с ней лежал малыш в спасательном жилете, на первый взгляд – без признаков жизни. Но это только на первый взгляд. На самом деле он просто сильно замерз. Ребенка завернули в куртку, быстро доставили в село и передали скорой. Он в реанимационном отделении Ханкайской ЦРБ, но уже в сознании, смог сам поесть, к нему уже приехала бабушка.

Но родителей на месте найти не смогли, начались масштабные поиски на озере.

Шестое чувство

То, что ребенка удалось спасти – дважды чудо. Первое – то, что неравнодушный человек вообще поднял тревогу. Мог бы просто пройти мимо, мало ли – рыбачат. Но что-то подсказало: случилась беда. Сейчас мы знаем, что счет в этот момент шел буквально на минуты, но тогда…

«В первую очередь спасибо Олегу Романову, который забил тревогу, когда увидел, что в палатках с 10 числа отсутствуют люди», - пишут знакомые с ситуацией люди.

Лагерь семья покинула 10 июня. Фото: УМВД по Приморскому краю

Далее, к счастью, ситуация тоже развивалась стремительно. Звонок в полицию, там реагируют сразу: в Троицкое едет оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по Ханкайскому округу майор полиции Владимир Поварчук. Никто не стал ждать три дня.

Полицейский осмотрел лагерь: палатка, кухня, автомобиль. Машина не заперта, но все личные вещи на месте.

Понятно, что надо срочно ехать искать. Помочь вызывается неравнодушный гражданин Виталий Васильков. У него есть лодка, вместе с полицейским они отправились осматривать акваторию и береговую черту. И вот оно второе чудо – они замечают лодку, которую в кустах увидеть было не так-то просто. И главное – замечают вовремя.

Полицейский завернул ребенка в теплую куртку и передал врачам. Фото: УМВД по Приморскому краю

Повезло – поплыли в правильном направлении. Тоже почувствовали? А ведь лодка была очень далеко – в семи километрах. Не так много по меркам озера, но для поисковой группы из двух человек задача была непростой.

Далее вы уже знаете: мокрый, замерзший ребенок, который лежал лицом в песке, скорая, больница, новые поиски.

Вопросов больше, чем ответов

Андрея и Кристину до сих пор не нашли, и никто не понимает, где они. Следователи возбудили дело по статье убийство (ч.2 105 УК РФ), но это скорее формальность, обязательный порядок в данном случае.

Наиболее вероятная версия – несчастный случай. Судя по оторванному мотору, лодка на большой скорости налетела на мель, пассажиров вышвырнуло за борт, они могли потерять при этом сознание, наглотаться воды… Но тогда где они сами? Почему их нет там, где обнаружена лодка и ребенок? Ведь это озеро, вряд ли их бы унесло течением.

Лодку нашли в 7 км от лагеря с оторванным мотором. Фото: УМВД по Приморскому краю

Или все-таки был кто-то посторонний? Очевидцы обращают внимание на незапертую машину. Разве ее оставили бы открытой, если бы собирались надолго покинуть лагерь? Может, уплывали в спешке, может быть, кто-то на них напал? Но зачем? Почему вещи нетронуты?

Наконец, может быть родители живы, но просто скрываются. В это не верят близкие друзья Кристины и Андрея: они уже давно вместе, любят друг друга, а в их общем ребенке (у Андрея есть дети от первого брака) души не чают. Они бы никогда по своей воле не оставили Демида в опасности.

Андрей и Кристина, из личного архива

Поиски продолжаются, и все еще надеются на чудо. Оно произошло с Демидом, но Кристина с Андреем его тоже заслужили.

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