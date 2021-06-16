Начало третьей волны? В Приморье вводят новые ограничения из-за коронавируса

В Приморье вводят ужесточение мер профилактики из-за коронавируса. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье продолжает расти число заразившихся новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки опасное заболевание подтвердилось еще у 75 жителей края. По сравнению с весной, когда в среднем за 24 часа заболевали около 30-35 человек, рост очевиден. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в некоторых районах края уже введены ограничения.

Так, из-за роста заболеваемости санитарно-эпидемиологические требования ужесточили в Находкинском городском округе. Как отмечают официальные представители местной администрации, из-за высокого коэффициента распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор рекомендовал ограничить все культурно-массовые мероприятия. Речь идет о концертах, выставках и прочих акциях, где задействовано большое количество участников. Теперь подобные развлечения в Находке под запретом, а нарушителей будут штрафовать.

– К нарушителям санитарно-эпидемиологических требований будут применяться меры, предусмотренные административным и уголовным кодексами Российской Федерации, – прокомментировала пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в Приморье, за последние дни в крае скончались четыре пациента. Всего с начала пандемии опасная болезнь унесла 743 жизни. Заболели за все время 45 269 человек. На данный момент медики провели 1 087 115 тестов. Прививки от коронавируса поставили 175 636 жителей края.

Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и свести к минимуму посещение общественных мест. Соблюдение санитарных правил могут помочь сохранить жизнь и здоровье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причины нового витка пандемии: Новый агрессивный индийский штамм и усталость людей

Мутировавший вирус более заразен и вызывает более тяжелые формы болезней (подробнее...)

На Сахалине ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения в островном регионе превышает среднероссийский более чем на 35% (подробнее...)