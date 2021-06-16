Губернатор Приморского края Олег Кожемяко привился "Спутником", цитируя при этом Высоцкого

Олег Кожемяко привился "Спутником V". Фото: Игорь Новиков

Олег Кожемяко и его супруга Ирина сделали прививку от коронавируса в мобильном медицинском пункте на первом этаже Правительства края. Когда губернатор увидел иглу, он процитировал строки Владимира Высоцкого:«Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак…»

По словам главы региона, его привили вакциной «Спутник V» – препаратом отечественного производства.

- Вакцинация – дело очень нужное. В крае ее прошли уже около 195 тысяч человек. Это много, но недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет. Я мог сделать это и раньше, но требовалось выдержать определенное время после прививки от клещевого энцефалита. Когда это произошло – с удовольствием вакцинировался. Пришел с супругой Ириной. Чувствуем себя абсолютно нормально. Переговорил с другими пациентами, делающими уже вторую прививку, у них тоже все хорошо. Поэтому страхи, слухи, непонятные рассказы – все это необоснованно. Необходимо прививаться, чтобы обезопасить себя, родных и близких, друзей, коллег. Локдауны, как были при «первой волне» коронавируса, не должны повторяться, – заявил Олег Кожемяко.

После вакцины губернатор чувствует себя хорошо. Фото: Игорь Новиков

По мнению губернатора, к нам подступает «третья волна» заболеваемости.

- Это видно по Москве и другим центральным городам. Исходя из опыта прошлого года, она дойдет к нам через две-три недели. Чем больше людей привьются, чем сильнее будет наш общий иммунитет и, тем меньше стоит ждать последствий от новой волны COVID-19. Более свободными будут наши госпитали, не будут закрываться различные предприятия. Всем жителям стоит учесть это и сделать правильный выбор – пойти и привиться. Вакцинация – сегодня главная мера для предупреждения распространения коронавируса, – отметил глава региона.

Напоминаем, что сделать прививку от COVID-19 бесплатно и без предварительной записи все желающие могут в мобильном медицинском пункте по адресу: город Владивосток, улица Светланская 22. С собой достаточно иметь паспорт и СНИЛС.

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