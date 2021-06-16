«Какая красавица, словно из мультика»: жители Приморья спасли «Бемби», отбив сиротку от своры собак

Крошке не больше 3 недель Фото: instagram/siberiantiger_center

На этот раз вмешательство человека в животный мир было вполне оправданным. Здесь люди стали спасителями для крошечной косули, которая появилась на свет буквально несколько недель назад. По какой причине рядом с ней не оказалось мамы – неизвестно, но малышка осталась совсем одна и в большой опасности. Жители Партизанского района увидели, как на нее пыталась напасть стая собак. Они отбили сиротку и спасли ей жизнь, передав ее в руки сотрудников охотнадзора. Те сразу знали, что делать, и вскоре малышка оказалась в реабилитационном центре.

- Сейчас у нас 4 косуленка. Все примерно одного возраста – им до месяца. Это единственная девочка, остальные трое – мальчики. К счастью, косуля не пострадала, она в стабильном состоянии, пока кушает не очень хорошо. Они живут вместе, у нас организовались такие ясли для осиротевших косуль, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в реабилитационном центре «Тигр».

Теперь она - член ясельной группы в реабилитационном центре. Фото: instagram/siberiantiger_center

Девочка прехорошенькая. Пользователи сети с восхищением пишут в сети: «какая красавица, словно из мультика». Теперь мальчики и единственная малышка «Бемби» активно взаимодействуют друг с другом в реабилитационном центре, как-никак погодки. Да еще и в одни ясли ходят. К сожалению, их еще и объединяет трагическая судьба, в которой все они оказались лишены родительской заботы.

Ветеринары прикладывают все усилия на то, чтобы выходить пятнистых малышей, пытаясь создать для них все необходимые условия, чтобы скорое возвращение на волю прошло безболезненно.

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