Фото: Сергей БАЛАНОВ

Наступающий Год тигра сулит Приморскому краю появление новых спортивных и социальных объектов, которые призваны улучшить жизнь жителей края. Что же появится в регионе в 2022 году?

Okura Hotel Vladivostok

Летом этого года во Владивостоке должен наконец-то заработать пятизвездочный отель на Корабельной набережной Okura Hotel Vladivostok японской гостиничной сети Okura. Отель должны были открыть еще летом 2021 года, но что-то пошло не так, и открытие перенесли еще на 12 месяцев. Что, впрочем, не удивительно, учитывая непростую историю строения, в котором разместится отель. А располагается он именно в здании одного из двух злополучных «Хаяттов» - самых известных долгостроев Владивостока, которые должны были запустить еще в 2012 году, к саммиту АТЭС. Возможно, спустя десять лет «проклятие» места исчезнет, и на Корабельной набережной, наконец, начнется гостиничная жизнь.

Керлинг-центр на сопке Буссе

В конце года жителей Владивостока обещают порадовать новым спортивным объектом, а именно – керлинг-центром. Сооружение возводится на вершине сопки Буссе, рядом с Нагорным парком. В спортивном комплексе должны оборудовать ледовую арену со специализированным полем для керлинга, два спортивных зала для общефизической подготовки, раздевалки и точки питания. Территорию вокруг планируют благоустроить – главным элементом станет видовая площадка, с которой можно будет любоваться панорамой на город и бухту Золотой Рог.

Школы и детсады

Сразу несколько объектов планируют сдать в предстоящем году для школьников и дошколят во Владивостоке и районах Приморья. Так, в первом квартале 2022 года запланирована сдача новой школы в микрорайоне Снеговая Падь. Кроме того, в течение года должны достроить школы в Рощино, Большом Камне и Волчанце. А летом откроется новый детский сад на 150 малышей в микрорайоне Зеленый Угол Владивостока.

ЖСК «Остров»

Год тигра может принести радость долгожданного новоселья и пайщикам ЖСК «Остров» - кооператив для научных сотрудников и преподавателей Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН, а также семей, имеющие трех и более детей строится аж с 2012 года. Все 252 дома для 350 семей обещают полностью сдать в октябре-ноябре 2022 года.

Дороги

В этом году власти Приморья собираются завершить самый масштабный проект дорожного строительства в крае за последние десятилетия – скоростную трассу из Владивостока до Находки. Новую дорожную артерию, которая свяжет Владивосток с одним из самых экономически развитых городов региона, планируют полностью сдать осенью 2022 года.

Кстати говоря, не стоит забывать и про амбициозный мастер-план «Большого Владивостока», который должны представить на Восточном экономическом форуме в 2022 году.

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