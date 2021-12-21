План конгломерации Владивостока и Спутника покажут на ВЭФ в 2022 году

Спутнику нашли три площадки под Владивостоком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мастер-план "Большого Владивостока" представят на Восточном экономическом форуме в 2022 году. Речь идет об амбициозной конгломерации Спутника и Владивостока, которая позволит сделать из дальневосточной столицы первый в ДФО город-миллионник.

Одним из приоритетов государственной политики является развитие Дальнего Востока и, в частности, города Владивосток. Для того, чтобы приступить к такой задаче, необходимо в первую очередь сделать мастер-план развития города и его агломерации – так называемого Большого Владивостока. <…> Задачи по утверждению мастер-плана довольно амбициозны, и мы надеемся, что его представят на Восточном экономическом форуме уже в 2022 году, - сказал Александр Тарабрин, глава управления проектами недвижимости "ВЭБ.РФ" в интервью РИА Новости.

Напомним, город решено возвести на полях ВЭФ осенью 2021 года. Определено уже три площадки для Спутника, среди которых территории опережающего развития. Отстроить хотят 3 миллиона квадратных метров жилья, "Комсомольская правда - Владивосток" уже писала о границах будущего мегаполиса.

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