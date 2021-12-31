Во Владивостоке гид по «народной еде» дала оценку местному общепиту

Девушка снимает обзоры на "народную кухню". Фото: instagram.com/nn_vladivostok

В этом году кафе Владивостока ждали интересного гостя, в городе появилась девушка, которая объявила себя гидом по «народной еде». Оценки Анастасия совместно с «ННовый Владивосток» дает общепиту за качество блюд, скорость обслуживания, вежливость персонала и атмосферу в целом. Куда хочется вернуться еще раз, а какое место не впечатлило, местный «ревизорро» рассказывает в инстаграм.

- В эпоху навороченных ресторанов и дорогих кафе я буду снимать обзоры на «народную кухню», где может себе позволить поесть каждый, - заявляет девушка.

Первой точкой был ресторан китайской кухни «Добрыня», о нем корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» писал ранее, он оставил двоякие впечатления у Анастасии. Что же было дальше? Взор Насти упал на армянскую кухню и из множества «шашлычек» она выбрала «В гостях у Спартака». Несмотря на то, что это не какое-то элитное место, девушка отмечает, что столик забронировать было сложно. Здесь достаточно много посетителей, хотя в основном еду берут на вынос.

- Порции огромные, а цены демократичные. Само заведение непримечательное, внутри нейтральная обстановка, но ребята свое дело знают и готовят на пять баллов. Из минусов шум, атмосфера балагана, очереди из ожидающих клиентов и немного «странные» компании. В следующий раз закажу доставку или возьму с собой, - дала оценку заведению Анастасия.

Знаменитое место города «Золотой бртуч» тоже не осталось без внимания гида. Это полноценное кафе, на двери есть наклейка от 2GIS с пометкой, что люди хвалят это место. По мнению девушки бртуч называют золотым по праву, ведь он соответствует своей цене, но вот вкусным она его назвать не может, но и невкусным тоже. Обычный – вот какую оценку дала Настя. Зато тархун, который также продается в магазинах, получил высокий балл, подписчикам советуют не сомневаясь хватать его с прилавков, если попадется на глаза.

- Лет шесть назад, когда об этом заведении говорили в каждом уголке города, было по-настоящему волшебно. Размер порции и вкус сводил с ума. Сейчас – немного иначе, - высказала свое мнение Настя.

А вот опробовать корейскую кухню отправилась гид Ирина. Пунктом назначения оказался корейский ресторан Korea House. По ее мнению, персонал очень вежливый, блюда подают быстро, еда хороша. Девушка отметила, что этот ресторанчик отлично подойдет для встреч с друзьями или обеда с супругом, но для свидания, особенно первого, это не совсем то, что нужно. Не все могут оценить остроту и специфику корейских блюд.

А что насчет фастфуда? Анастасия тоже задалась этим вопросом и решила оценить качество кухни одного из филиалов «Еда и точка». Девушка отметила красиво оформленное меню, но вот еда ее не впечатлила.

Настя направилась на Шамору и там она отдала свое предпочтение кафе «999,9». Качество еды гиду по «народной еде» понравилось, отмечает, что чувствуется, что ее вот-вот приготовили. Единственное, что ее разочаровало, это шашлык. И отдельный плюс она поставила за вид из окна на пустой пляж и море.

Последнее место, куда заглянул местный «ревизорро», кафе японской кухни Hotto ramen. Блюда, приготовленные здесь девушка похвалила, жителям города она советует это место, если они хотят перекусить в центре города и насладиться настоящей японской едой.

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