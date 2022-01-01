Жители Петропавловска-Камчатского спасли Новый год и подняли упавшую елку

Прямо как в самой лучшей сказке зеленую красавицу успешно подняли под запуск фейерверков Фото: принтскрин видео.

В Петропавловске-Камчатском в районе Горизонт на сквере Кирдищева новогодняя елка не выдержала погодных условий и полетела вниз вместе со всеми новогодними украшениями. Однако местные жители с азартом и энтузиазмом подошли к ситуации, пока одни пытались поднять символ нового года, другие поддерживали их новогодними песнями.

Прямо как в самой лучшей сказке зеленую красавицу успешно подняли под запуск фейерверков. По всей округе раздалось радостное: «Ура!». Люди стали поздравлять друг друга с Новым годом, а праздничное дерево, как ему и положено, украшало всю эту обстановку.

Напомним, что во Владивостоке тоже когда-то падала Новогодняя елка, но не обычная, а та самая многомиллионная, установленная в самом центре города. И такое происходило не один раз. Впервые дерево буквально снесло из-за штормового ветра в 2009 году. Восстановить его было невозможно, каркас оказался уничтожен. И в 2013 году во время первого снега главная городская елка полетела вниз. Эта зеленая красавица упала до того, как ее нарядили, но от этого меньше она не пострадала. Что касается этого дерева, все произошло по вине рабочих, представитель подрядной организации сообщил, что компания, которая вела установку, восстановила все за свой счет.

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