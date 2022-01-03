Спел и станцевал: редчайший дальневосточный хищник исполнил соло на камеру в Приморье

Ониисан грозно прорычал на камеру, обозначив свою территорию. Фото: принтскрин видео.

Удивительные кадры удалось получить ученым нацпарка «Земля леопарда» в Приморье. Фотловушка запечатлела редчайшую кошку планеты во всей красе. Самец дальневосточного леопарда по кличке Ониисан словно специально позировал на камеру. Идентифицировать голосистого артиста удалось по уникальному узору пятен на шкуре.

Сольное выступление дальневосточного леопарда запечатлела фотоловушка, установленная в центральной части национального парка, неподалеку от одной из любимых многими достопримечательностей – Кравцовских водопадов. Редкий дальневосточный хищник вальяжно вышел на вершину горного хребта. Неспешно сделав свои дела, перебирая лапами, красавец улегся и «запел». Как объясняют специалисты заповедной территории, характерный затяжной рык позволяет животным общаться между собой.

– Леопард оставил сразу три метки: запаховую с помощью мочи, визуальную – поскреб задними лапами. Третьей меткой стал его активный рык, который раскатом грома разошелся по долине. Leo 106M проявил естественное поведение доминантного самца, показал себя хозяином территории, а в запаховой метке еще и оставил информацию о себе. Так животные общаются и порой привлекают «вторую половинку», – поделились работники «Земли леопарда».

Кстати, Ониисан в переводе с японского – старший брат. Свою кличку леопард получил от сотрудников российского офиса Brother (ООО «Бразер»). Компания занимается разработкой офисной техники и является партером программы по сохранению дальневосточных леопардов.

По словам ученых, для нормальной жизни взрослому леопарду требуется несколько десятков килограмм мяса еженедельно. Так что обозначений охотничьих угодий – это приоритетный вопрос.

Стоит отметить, что на сегодняшний день численность леопардов в России достигла 110 особей. Данные далеки от полного восстановления популяции, но прогресс очевиден. В начале XXI века в дикой природе оставалось всего 35 дальневосточных леопардов.

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