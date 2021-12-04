Приморский Тайфун: редчайший краснокнижный леопард позировал для камер

Хозяин заповедника осмотрел камеру и надменно фыркнул. Фото: принтскрин, amurleo_land

В Приморском крае бушевала стихия, сугробы достигали метра. Впервые после снегопада на камеры попал Тайфун - речь идет о "хозяине" заповедника "Кедровая падь", самце дальневосточного леопарда.

Краснокнижная кошка на камерах позирует на вершине горы. Именно с возвышенности леопарды осматривают территорию, оставляют и получают послания в виде меток. Объектив Тайфун облюбовал: долго притирался и обнюхивал, даже дал осмотреть пушистые ресницы.

Как сообщили в ФГБУ "Земля леопарда", установить личность леопарда было несложно. Дело в том, что Leo 12M (по имени Тайфун) имеет уникальный окрас.

- Это стало известно благодаря анализу уникального рисунка пятен на шкуре хищника. Он осторожно обнюхивает фотоловушку, слегка поправляя угол обзора камеры. Тайфун – хозяин заповедника, так называемый резидентный самец, постоянно проживающий на территории заповедника (18 тысяч га). Вместе с ним здесь проживает несколько самок. А остальные самцы появляются здесь лишь эпизодически, - рассказали сотрудники.

Напомним, "Кедровая падь" - особо охраняемая территория, призванная сохранить уникальные природные экосистемы. Он открыт с 1924 года, а с 2012 года вошел под управление и опеку ФГБУ "Земля леопарда". К слову, недавно леопард из Приморья, только из нацпарка "Земля леопарда", покорил сердца зрителей изяществом и повторил популярный снимок с амурским тигром.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

В Приморье леопард попытался переплюнуть тигра в изящности

Пятнистый хищник попытался повторить знаменитый кадр с тигрицей, который понравился Кейт Миддлтон (подробнее)

Приморский нацпарк «Земля Леопарда» стал домом для 55 тигров

За последние два года на заповедной земле родились 24 тигренка (подробнее)

Молчаливое рандеву в лесу: амурский тигр вновь встретился с человеком в Приморье

Видеозапись без звука - дело в том, что участники молчат от изумления (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03