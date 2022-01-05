Красная шапочка, но наоборот: в Приморье спасли волка, скитающегося в жилых районах

Вега - канадский волк. Фото: black_and_white_vvo

В Приморье сотрудники приюта "Дом животным" поставили точку в истории бродячего волка. Хищница бродила по улицам Надеждинского района, местные паблики пестрили самой разной информацией. По словам сотрудников, часть жителей сообщала, что волчица пуглива - другая, что агрессивна и за бочок укусить не прочь. Ее удалось отловить и стерилизовать - организация сделала это сама.

- Больше двух месяцев животное скиталось по улицам. В итоге прибилась к стае собак, которые, к слову, не раз ее и кусали. В нашем присутствии волчица агрессии не проявляла, к людям интерес тоже отсутствовал. Еду брала спокойно, когда подзывали, подходила на расстоянии вытянутой руки, - рассказали в аккаунте организации (black_and_white_vvo). Сейчас волчица на лечении: ее тело изранено собаками; лапы и нос в укусах.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", ранее организация занималась отловом безнадзорных животных. Помочь с волком попросил экс-глава Надеждинского района Рустям Абушаев. Вега, волкособ (канадский волк), была выращена людьми, однако хищница убежала - и хозяева пустили все на самотек. Искать отказались.

- Собачку, волка точнее, стерилизовали и привили; 10 января волчица поедет в новый дом. Использовали специальное ружье, которое стреляет инъектором (наркозом), - рассказала Анна, сотрудница приюта.

Как уточнили в приюте, интерес к проблеме у местной администрации отсутствовал. Вега направится к новому владельцу, где ее ждет просторный вольер.

Напомним, ранее "КП-Владивосток" писала о леопарде, которого спасли из передвижного зоопарка. На новый вольер хищнику собирали деньги со всего Приморского края.

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