Спасибо за его жизнь: леопард, живший в тесной клетке семь лет, отправится в Подмосковье

Размер клетки животного был всего 2,5х3,5 метра. Фото: принтскрин видео, lionspark.ru

В Приморье завершилась уникальная история леопарда, которого организация "Белый лев" выкупила из передвижного зоопарка. Хищник прожил семь лет в маленькой клетке, сообщили в Instagram-аккаунте парка.

Приморцам удалось собрать солидную сумму - более 1,7 миллиона рублей - в довольно сжатые сроки. Этих денег хватит на постройку вольера, оплату работы строителей и его наполнения. Теперь краснокнижный хищник будет жить в Подмосковье, в приюте для диких животных. Организаторы обещают сообщать детали его новой жизни:

- Теперь этот красавец будет частым гостем нашей страницы, несмотря на то, что его в парке у нас нет. Ведь он теперь известен почти на всю страну и стал всеобщим любимчиком!

Фото: lionspark.ru

Было ли дано леопарду имя предыдущими владельцами - неизвестно. Безымянный красавец пока находится на реабилитации в Новосибирске, ему ничего не угрожает. Вольер у хищника будет просторный. Ранее леопарда выкупили из неназванного передвижного зоопарка: на удручающих кадрах видно, что хищник и хозяин дальневосточной тайги ютился в клетке всего лишь в два раза больше его.

Напомним, накануне "Комсомольская правда - Владивосток" писала о другом любимце публики - дальневосточном леопарде Ониисане. Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" удалось заснять его во время "пения".

ПО ТЕМЕ:

Спел и станцевал: редчайший дальневосточный хищник исполнил соло на камеру в Приморье

Арию краснокнижного леопарда запечатлела фотоловушка неподалеку от Кравцовских водопадов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.