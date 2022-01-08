В Приморье неизвестные застрелили самку амурского тигра

Труп амурского тигра обнаружили около приморского села. Фото: instagram.com/amurtigercenter

В Приморье нашли труп самки амурского тигра. Об этом сообщил центр «Амурский тигр» на своей страничке в Инстаграме, а также пресс-служба УМВД Приморья.

Погибшего хищника обнаружили в Красноармейском районе Приморского края. А именно на льду реки около села Лимонники. Предположительно, причиной смерти тигра стало огнестрельное ранение. Поиском браконьеров занимаются инспекторы охотнадзора, сотрудники полиции и специалисты центра «Амурский тигр».

В пресс-службе УМВД Приморья сообщили, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 за нелегальную добычу краснокнижных животных. Браконьерам грозит лишение свободы на до четырех лет со штрафом до миллиона рублей.

В центре «Амурский тигр» специалисты проведут судебно-ветеринарную экспертизу. Также назначено баллистическое исследование, чтобы выяснить, из какого оружия был убит хищник.

В социальных сетях люди поделились своими эмоциями об этой ситуации и высказали сожаление. Также приморцы предложили ужесточить ответственность за причинение вреда животным и природе. Однако не все разделили всеобщую грусть.

- Сложно кого-то сейчас осуждать, не зная всей правды. Есть вероятность, что кто-то защищался от тигра. Хоть мы все их любим, но ангелами они от этого не становятся. Возможно, им не хватает кормовой базы, и это надо тоже учитывать.

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