Охота или защита? В Приморье обстреляли краснокнижного тигра

Мужчины ехали на машине и стреляли вслед животному.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В социальных сетях Приморья появилась видеозапись, на которой неизвестные люди гонятся на машине за амурским тигром и стреляют в краснокнижное животное. В настоящее время сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства края и центра «Амурский тигр» изучают попавшие в сеть кадры.
В средствах массовой информации предположили, что инцидент случился в селе Мельничное Красноармейского района (север Приморья), однако пока что эта зацепка не подтвердилась, поэтому специалисты проверяют, верно ли была определена территория.
Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился за комментариями в охотнадзор и центр, однако в настоящее время учреждения не предоставили актуальную информацию по инциденту, так как проверка еще не завершена. Именно специалисты ответят на вопрос: была ли это незаконная охота на хищника или же люди таким образом отпугивали его от населенного пункта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тигр загрыз собаку прямо под жилыми домами в Приморье
Недалеко от места происшествия находится школа [фото, видео]
Тигр две недели терроризировал село в Приморье
За неполные 14 дней полосатая кошка съела 7 питомцев [фото, видео]
Следы тигра с тигренком заметили на сопке во Владивостоке
Сложные погодные условия и отсутствие корма вынуждают хищников заходить в населенные пункты. Добычей полосатых становятся собаки и лошади (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03