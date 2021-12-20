Охота или защита? В Приморье обстреляли краснокнижного тигра

Мужчины ехали на машине и стреляли вслед животному. Фото: Влад КОМЯКОВ

В социальных сетях Приморья появилась видеозапись, на которой неизвестные люди гонятся на машине за амурским тигром и стреляют в краснокнижное животное. В настоящее время сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства края и центра «Амурский тигр» изучают попавшие в сеть кадры.

В средствах массовой информации предположили, что инцидент случился в селе Мельничное Красноармейского района (север Приморья), однако пока что эта зацепка не подтвердилась, поэтому специалисты проверяют, верно ли была определена территория.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился за комментариями в охотнадзор и центр, однако в настоящее время учреждения не предоставили актуальную информацию по инциденту, так как проверка еще не завершена. Именно специалисты ответят на вопрос: была ли это незаконная охота на хищника или же люди таким образом отпугивали его от населенного пункта.

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