Ветеран труда намерена поставить палатку возле мэрии Партизанска из-за проблем с аварийным жильем

Фото: instagram.com/grazhdanin_primorye

Еще одна жительница Партизанска пробует решить проблему с аварийным жильем благодаря общению к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Женщина заявила, что пытается добиться справедливого содействия по признанию ее квартиры в бараке непригодной для проживания, и выложила в социальные сети видео. По ее словам, ей больше ничего не остается, кроме как попросить помощи у главы края, президента России и… поставить палатку возле городской администрации.

По информации от самой женщины и со страницы общественной организации «Гражданин» в Инстаграм, Татьяна Ивановна Кривошеева проживает в Партизанске с 1979 года, а в бараке, который расположен на улице Заовражная, 6, – с 1989 года.

В течение многих лет дом не ремонтировался, что в итоге привело к его плачевному состоянию. По словам женщины, независимая техническая экспертиза признала здание аварийным, и несколько семей сумели расселиться, правда, через суд. Но не Татьяна Кривошеева.

– В квартире Татьяны Ивановны проживать невозможно, соседей нет, тепло не задерживается в квартире, имеются серьезные проблемы со здоровьем, – пишут в группе общественной организации.

Сама женщина на камеру говорит, что ее не было некоторое время в Приморье, так как необходимая ей медицинская помощь в крае не оказывается. По возвращении в регион, она и пытается бороться с непригодной для проживания квартирой.

Как отмечают в «Гражданине», в сентябре 2020 года межведомственная комиссия признала жилье женщины пригодным, с чем не согласился Партизанский городской суд. Комиссию обязали провести повторное обследование, но в декабре 2021 года история повторилась.

– Более того, глава Партизанска Олег Бондарев в лице представителя юридического отдела обратился в суд с иском о признании утратившей права на проживание Кривошеевой по той причине, что она не проживает в этой квартире (чтобы не переселять пенсионерку). А не проживает она в данной квартире ввиду аварийности жилья. Замкнутый круг получается, – отмечают в группе.

Под видео были отмечены аккаунты Приморской и Генеральной прокуратур, Следственного комитета Приморья и России, правительство края и администрация города, а также губернатор региона. На момент публикации этого материала власти никак не отреагировали на пост.

ПО ТЕМЕ

«Поздравившая» губернатора замерзающая пенсионерка из Партизанска отпразднует новоселье после праздников

После вмешательства Олега Кожемяко, Татьяна Канаева переедет из ветхого барака в четырехкомнатную квартиру (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.