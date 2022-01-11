Во Владивостоке мать мальчика, которого чуть не похитили, нашла спасителя своего ребенка

Один из мужчин схватил ребенка за руку в подъезде со словами: «Пошли со мной». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке задержали двух мужчин, которые пытались похитить ребенка. Их успели снять на видео, но уже тогда, когда мальчика выхватил из рук одного из злоумышленников, проходящий мимо парень. Маме ребенка нужны были доказательства вины этих людей, и она попыталась найти героя, вызволившего из беды ее ребенка.

Страшно представить, какой стресс испытал мальчик, но родители говорят, что сыну уже лучше. Напомним, что похищение чуть было не произошло у гостинок по адресу Красного Знамени, 133. Один из мужчин схватил ребенка за руку в подъезде и со словами: «Пошли со мной», потащил его за собой в неизвестном направлении. Ребенок закричал, чем и привлек внимание, проходящего мимо парня, который его спас.

В социальных сетях отмечают, что неравнодушные жители ближайших домов попытались свершить самосуд, разбили одному из мужчин лицо. Так же они говорят, что до этого инцидента один из похитителей пытался взломать домофон третьего подъезда. Он накинулся на девушку с ребенком, но все обошлось грубым замечанием с ее стороны.

Горе-похитители не признавали свою вину и могли избежать наказания. Но маме ребенка удалось найти свидетеля – парня, который спас ее ребенка. Молодой человек откликнулся на клич о помощи в социальных сетях и согласился дать показания.

- Да, мы нашли нашего героя, он выступит в суде, а этих людей накажут, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» мама мальчика.

Отметим, что личности на видео, по словам местных жителей и ранее вызывали подозрения, например, одного из них часто замечали в нетрезвом виде и с пакетиком с подозрительным веществом.

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