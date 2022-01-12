Истощенного тигренка с обморожением и травмами спасли на хирургическом столе в Приморье

Под скальпелем оказалась пятимесячная самка. Фото: пресс-служба Центра "Амурский тигр"

В Приморье ветеринары прооперировали тигренка с обморожением, которые долгое время скитался у берегов. Его местный рыбак нашел на берегу реки, о чем и сообщил инспекторам охотнадзора края. Если швы заживут удачно, есть все шансы вернуть хищника в дикую природу. Об этом сообщили в пресс-службе центра "Амурский тигр".

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", истощенный детеныш потерял маму, морда животного обморожена, челюсть травмирована. В центр "Амурский тигр" хищника доставили инспекторы охотнадзора Приморья. Тигренок не смог самостоятельно согреть себя в лютые морозы без опеки.

- Ветеринарам удалось стабилизировать его состояние, а врачи, проведя сложную хирургическую операцию, дали малышу шанс на полноценную жизнь и, возможно, даже на возвращение в дикую природу, - сообщили в пресс-службе.

Речь идет о пятимесячной девочке. У котенка обморожены также кончик хвоста, морда, присутствует некроз тканей. Отмерший кончик хвостика купировали, обработали нижнюю челюсть. Стоит отметить, перед операцией тигренку провели курс реабилитации: вес животного был всего двадцать килограмм при норме в 30-40. Был проведен курс антибиотиков. И только спустя неделю, когда девочка начала больше двигаться, провели операцию по восстановлению мышечной ткани на нижней челюсти с привлечением врача Владивостокской клинической больницы №2 Никиты Верещака и ассистента Андрея Продана. Ранее они уже оперировали тигренка Росомаху.

Операция длилась 2,5 часа. Фото: пресс-служба Центра "Амурский тигр"

Операцию врачи провели методом перемещения кожного лоскута (также называется кожной пластикой). На столе хирургов еще безымянная девочка пробыла 2,5 часа - по мнению врачей, все прошло успешно.

Девочке больше ничего не угрожает. Фото: пресс-служба Центра "Амурский тигр"

- Характер травм и их состояние позволили нам достаточно точно смоделировать картину того, что произошло в лесу. В поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего столкнулся с собакой и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды. Из-за истощения в лютые морозы не смог себя согреть и получил обморожения травмированных тканей и хвоста. Сильное обморожение привело к некрозу тканей, - уточнил гендиректор центра Сергей Арамилев.

Главное, чтобы травма не доставляла тигрице дальнейшего дискомфорта - только в этом случае ее вернут в дикую природу. Наблюдать за хищницей нужно еще около месяца.

- Первые несколько ночей после поступления тигренка в центр реабилитации для всех нас выдались бессонными. Кто-то через камеры следил за состоянием маленького пациента, а остальные не могли уснуть из-за беспокойства. К счастью, курс лечения, в совокупности с характером тигренка и его стремлением жить дали результат, и настал момент переходить ко второму этапу лечения, - рассказал Виктор Кузменько, директор МРОО "Центр "Тигр".

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