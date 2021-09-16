Фрр, прр, фыф: приморский тигренок Росомаха учится пользоваться веб-камерой

Фото: @amurtigercenter

Тигренок по кличке Росомаха попался в объектив фотоловушки Центра «Амурский тигр». И не просто попался: Росомаха будто бы готов провести собственное совещание «на удаленке». Полосатый настойчиво пытается «залезть» в камеру, фыркая и причмокивая – как знать, может, он знает о своей будущей популярности у подписчиков.

Сотрудники центра опубликовали видео в соцсети. Они добавили, что тигренок уже на пути становления хищником:

- Недавно он добыл своего первого оленя. Пока что не крупного, но уже успех! – написано в посте.

Приморцы в комментариях отметили «искрящие глазки» редкой дальневосточной кошки и, конечно, отшутились о его ораторских навыках:

- Тренирует артикуляционный аппарат!, - пишет пользователь.

Центр «Амурский тигр» создан для защиты и увеличения популяции амурского тигра, занесенного в красную книгу. Также сотрудники «Тигра» занимаются реабилитацией диких животных.

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