Погибла от вакцины? На Камчатке выясняют причину смерти 18-летней студентки

В социальных сетях активно распространяют информацию о том, что причиной смерти стала вакцина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Камчатке 18-летняя студентка прошла вакцинацию от коронавируса двухкомпонентным препаратом. Минздрав края сообщает, что первая прививка была сделана 18 ноября 2021 года. После этого в течение трех недель девушка не обращалась в медицинские учреждения с какими-либо жалобами на самочувствие. Через пять дней после второй прививки она была госпитализирована с предварительным диагнозом – инсульт.

В социальных сетях активно распространяют информацию о том, что причиной смерти стала вакцина, но эксперты ставят эту версию под сомнение. Правительство Камчатского края выступило с официальным разъяснением:

– После многочисленных исследований, проведенных врачами при стационарном лечении, у девушки была выявлена болезнь, которая и могла привести к летальному исходу. Минздрав не вправе раскрывать всех подробностей этого дела. Но есть основания полагать, что у умершей могла быть хроническая болезнь, о которой она не знала. Учитывая это, у медиков перед вакцинацией не возникло оснований подвергать пациентку углубленному исследованию или дать метотвод, так как о каких-либо проблемах со своим здоровьем она не сообщила.

В правительстве Камчатки отметили, что медики поликлиники, которые делали девушке вакцинацию, считают, что сейчас нет оснований говорить о том, что к смерти привела именно прививка, так как после введения первого компонента до летального исхода прошло почти два месяца – это слишком большой срок для наступления такого рода осложнений. Точную причину смерти 18-летней жительницы региона установят медицинские эксперты.

ПО ТЕМЕ:

Пауэрлифтер из Приморья Виктор Плахута умер от коронавируса. Антиваксеры связывают его смерть с вакциной

Минздрав Приморья не нашел "умершего от прививки" спортсмена в списке привитых (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.