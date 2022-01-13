Ученые рассказали, грозит ли опасность заплывшим в проталину во Владивостоке белухам

Белухи возле маяка Токаревская кошка. Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Во Владивостоке приморцы заметили несколько белух, заплывших в проталину на Токаревском маяке. Жители края предполагают, что их когда-то держали в китовой тюрьме, а теперь они могут оказаться в плену снова в замерзшей акватории. Иногда здесь ходят корабли, но след от них замерзает за несколько часов. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с экспертом и выясняла, может, нужна помощь людей?

Но, оказывается, главное правило – это не трогать белух. Льды для них не помеха, а в проталину они всплывают для того, чтобы набрать воздуха. Замерзнет эта, найдут другую, они достаточно долгое время могут проводить под водой и ныряют на большие глубины. Белухи прекрасно приспособлены к жизни среди льдов.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН (ТОИ ДВО РАН) Сергей Рязанов:

– С большой вероятностью это звери, которых содержали ранее в бухте Средняя. Когда белух выпускали, то часть животных не увезли в родные края, а выпустили в Приморье в бухте Успения. С тех пор в заливе Петра Великого белух встречают часто, хотя это и не типичный для них район. Видимо, они просто не смогли вернуться в Охотское море самостоятельно.

Белухи прекрасно справляются с погодными условиями. Даже если это выходцы китовой тюрьмы, они плавают на свободе уже несколько лет, значит им комфортно в местных водах:

– Угроза для животных в море есть всегда. Это, в первую очередь рыболовство, судоходство, загрязнение. Но белух выпустили в 2019, а сейчас уже 2022. Раз они до сих пор живы, значит, успешно противостоят всем вызовам, как природным, так и антропогенным.

Оказывается, и под ледовыми полями можно дышать, если уметь найти выход на воздух. Помогает в этом эхолокация. Характерный выпуклый лоб у белухи, так называемый мелон, заполнен жировой прослойкой сложной структуры, образующей своеобразную линзу. Используя мелон для эхолокации, зубатые киты могут определять расстояние до объектов, их форму, размер и положение в пространстве. Именно эта особенность позволяет белухам из толщи воды «нащупывать» трещины, полыньи и прослойки воздуха подо льдом.

Тонкий, до восьми сантиметров, лед эти киты проламывают головой при всплытии, создавая воздушные лунки. Более толстые слои льда могут поддаваться плотному гребню на спине, расположенному на месте спинного плавника у многих других видов китов.

И все же бывает так, что белухи оказываются запертыми в «ледовом плену». В таких случаях в небольшой полынье может оказаться целая группа животных. Однако даже при отсутствии кормовых объектов белухи могут провести в ожидании изменения ледовой обстановки более месяца, используя только ресурсы подкожного жирового слоя.

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