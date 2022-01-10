Приморцы обеспокоены судьбой белух, заплывших в проталину на Токаревском маяке

Жизни китов ничего не угрожает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке приморцы заметили несколько белух, заплывших в проталину на Токаревском маяке. Люди не на шутку встревожились за дальнейшую судьбу животных, что обитают в замерзшей акватории.

- Иногда ходят корабли, но след от них замерзает за несколько часов. Может им нужна помощь людей, чтобы не получилась очередная «тюрьма» для них, - пишут в социальных сетях.

Но обеспокоившихся любителей морских существ успокоили в комментариях. Главное правило, которое не первый раз повторяют людям, это не трогать белух. Льды для них не помеха, а в проталину они всплывают для того, чтобы набрать воздуха. Замерзнет эта, найдут другую, они достаточно долгое время могут проводить под водой и ныряют на большие глубины. Белухи прекрасно приспособлены к жизни среди льдов. Тонкий, до 8 см, лёд эти киты проламывают головой при всплытии, создавая воздушные лунки. Более толстые слои льда могут поддаваться плотному гребню на спине, расположенному на месте спинного плавника у многих других видов китов.

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