Губернатор Камчатского края взял под личный контроль смерть студентки

Минздравом края создана комиссия, которая проведёт тщательную проверку всех обстоятельств. Фото: instagram.com/vv_solodov

Губернатор Камчатского края выразил соболезнования семье погибшей студентки, чью смерть антипрививочники связывают с вакциной против covid-19. Девушка прошла вакцинацию от коронавируса двухкомпонентным препаратом. Минздрав края сообщает, что первая прививка была сделана 18 ноября 2021 года. Через пять дней после второй она была госпитализирована с предварительным диагнозом – инсульт, 11 января ее не стало.

- Такая смерть - страшная трагедия, и я выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата. Но в данном случае важно еще и досконально разобраться в ситуации, в причинах смерти. Минздравом края вчера создана комиссия, которая проведет тщательную проверку всех обстоятельств, поручил заняться этим лично министру здравоохранения и буду держать вопрос на личном контроле, - поделился на своей странице в соцсетях Владимир Солодов.

Мама девушки рассказала об обстоятельствах трагедии. Как сообщает «Кам 24», по словам женщины, дочь сделала прививку, потому что хотела жить полноценной жизнью, а она считала, что это возможно только при наличии QR-кода. Первый компонент «Спутника» девушка перенесла нормально, несмотря на мигрень в первые дни. Однако после второй прививки ее состояние ухудшилось.

- Дня через три после второй прививки у нее начала неметь правая рука, через четыре дня отказала нога. Валя перестала нормально ходить. Она говорила мне, что перестала понимать, что происходит, у нее зрение испортилось, было помутнение сознания. В ночь на 17 декабря ей стало еще хуже. Я позвонила в скорую, назвала симптомы, дочь увезли в больницу. В неврологическом отделении ей стали оказывать помощь, - рассказала мать погибшей студентки.

Женщина рассказала, что после этого ее дочери стало лучше, врачи планировали отправить девушку домой, но 25 декабря снова начались головные боли и поднялась температура. С каждым днем ей становилось все хуже, врачи делали все возможное, чтобы помочь студентке, но, к сожалению, не смогли.

Правительство Камчатского края выступило с официальным разъяснением о гибели девушки. У умершей могла быть хроническая болезнь, о которой она не знала. Минздрав не раскрывает все подробности, так как это врачебная тайна. Точную причину смерти 18-летней жительницы региона установят медицинские эксперты.

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