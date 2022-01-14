В красках рассказал, как убивал молотком. Приморец бросил умирать в луже крови изувеченную собаку

Животному провели сложную дорогостоящую операцию. Фото: instagram.com/spasem.zhizn

Во Владивостоке неравнодушные люди борются за жизнь пса Амура, которого бросили умирать на морозе в луже крови. К счастью для животного, нашлись те, кто отвез его в ветеринарную клинику, где ему предстояла тяжелая дорогостоящая операция. Искать того, кто это сделал не пришлось, человек объявился сам и на камеру в красках рассказал, как и почему так безжалостно обошелся с дворнягой.

НА МОРДОЧКЕ НЕТ ЖИВОГО МЕСТА

Все произошло 6 января рядом с улицей 5-й Террасной, раненную собаку увидела местная жительница и позвонила своей знакомой, с которой они подкармливали Амура и других бродяжек. Вместе они аккуратно положили его в машину, самостоятельно пес встать уже не мог.

- При осмотре выяснилось, что у Амура многочисленные травмы головы, разрыв роговицы левого глаза. На данный момент ему сделали операцию, и он проходит курс восстановительного лечения, но левым глазом он уже видеть не будет, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды Владивосток» Елена Артамонова.

НЕ ПРИШЛОСЬ ВЫТЯГИВАТЬ ПРИЗАНИЕ

9 января, по словам Елены, она поехала отвезти корм беспризорным четвероногим, с которыми в небольших боксах, жил пострадавший пес. Будки построили для того, чтобы зверям было где пережить зиму. Женщина заметила человека, который шел мимо этого места. Как отмечает Артамонова, это не самая хорошая дорога, рядом есть более удобные маршруты, личность вызвала подозрения.

- Он подошел к нашей машине, представился как Игореха, был в состоянии сильного алкогольного опьянения, в кармане нес бутылку водки. Рассказал, как он убил Амура молотком. Во всех красках, с гордостью. Как следовало из его рассказа, мимо боксов он шел с целью оценить состояние собаки, а поскольку ее уже не было несколько дней, то решил, что убил. Не знал, что Амур жив и находится в клинике. Свой поступок мотивировал заботой о дочери и других детях, говорит, что собаки лаяли на них, и на всякий случай, чтобы никого не покусали, решил избавиться от них и в первую очередь от главаря.

Пес Амур до того, как с ним случилось несчастье. Фото: предоставлено героиней истории Фото: Предоставлено

Спасительница дворняги не верит оправданиям мужчины и думает, что собаку он избил, будучи пьяным из-за своей неприязни. Женщина отмечает, что среди хвостатых, что живут в боксах есть двое, которые могут лаять на прохожих, но Амур в их число не входит. Всего в будках спят пять бродяжек. Она уверяет, что эти животные никогда не кусали людей, потому что они очень трусливые.

- Никогда не видела, чтобы Амур лаял на прохожих, наоборот, это самая адекватная собака из всех, он всегда был милым и ласковым, просил, чтобы его погладили и забрали домой. Насколько мне известно, раньше он жил в квартире, но хозяин выгнал его на улицу.

НИЧЕГО ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ?

Женщина предполагает, что тот, кто представился Игорехой, перепутал Амура с псом, который лаял на людей и мог когда-то облаять его 14-тилетнюю дочь. Она считает, что мужчина выбрал слишком жестокий и болезненный способ наказать невиновного пса. Люди, которые скидываются на лечение бедного животного разделяют ее мнение.

В своих социальных сетях Елена сообщила, что написала заявление в полицию на этого человека, но скорее всего, он избежит наказания. По словам девушки, ему все сойдет с рук, так как Амур никому не принадлежит, этого ужаса не видели дети и в интернете нет видеоролика с жестоким отношением к животному. Так ли это на самом деле попытался узнать корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» и обратился в пресс-службу МВД Приморского края. Пока ситуацию не прокомментировали.

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